Egy 16 éves gyerek miatt kapott ki a PSG a francia bajnokságban

Vasárnap késő este csatlakozott a botladozókhoz a Paris Saint-Germain is, amely a francia bajnoki forduzóban 2-1-re kikapott az idén mumusának számító Rennes-től. A Serie A legutóbbi győztesének, a Juventusnak nagy szerencséje, hogy csak barátságos meccset kellett játszania.

A Barcelona kikapott Bilbaóban az Athletictől (0-1), a Bayern München nem bírt otthon a Herthával (2-2), a Manchester Citzy még óriási fölénye ellenére sem tudta otthon legyőzni a Spurst (2-2) – aztán jött a PSG meccse.

A párizsiak január vége óta harmadszor játszottak a Rennes-nel, a Francia Kupa döntőjét tizenegyesekkel elveszítették, aztán nagyon megszenvedtek Kínában, a tulajdonképpeni Szuperkupa, hivatalos nevén a Bajnokok Kupája elnyeréséért játszott mérkőzésen, de győztek 2-1-re. A francia Ligue 1 második fordulójában ellenben Bretagne-ba kellet utazni, vendégségbe.

Thomas Tuchel már a mérkőzés előtt aggódott egy kicsit, jelezte, hogy Neymar nem lesz a keret tagja, mert még nincs abban az állapotban a sérülése után, hogy egy ilyen nehéz mérkőzésen játsszon.

Ám a meccs még annál is nehezebb lett, mint gondolta.

A PSG Neymaron kívül minden sztárját felvonultatta, az újak közül Diallo kezdett, Sarabia csereként állt be, Herrera sérült. Három francia szerepelt a kezdő csapatban, Areola kapus, Diallo és Kylian Mbappé. A Rennes-ben ezzel szemben nyolc, de a madagaszkári válogatott Morel anyai ágon francia, soha nem is élt más országban, mint Franciaországban, a mali származású Hamari Traoré 2011-zsba (két évet játszott Belgiumban is aztán), míg az AC Milant is megjárt Mbaye Niang franciaországi születésű szenegáli.

A meccs első gólját Edinson Cavani szerezte, de Niang még az első félidő végén szépített, majd a második elején Del Castillo megszerezte a győztes gólt.

A francia sajtó Eduardo Camavingát ünnepli a meccs legjobbjaként.

A mindössze 16 éves (!), 2002. november 10-én Angolában született, francia állampolgárságú támadó középpályás 2008 óta igazolt labdarúgó, a Drapeau-Fougères-ből került 2013-ban a Rennes akadémiájára. Oda, ahonnan a közelmúlt számos kiváló francia játékosa, mint Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff, Yann M'Vila, Moussa Sow, Yacine Brahimi és Ousmane Dembélé is kikerült, s amelyen a valaha volt legfiatalabb profi játékos Camavinga lett.

Az ifjú középpályás már az előző szezonban is játszott hét bajnokit, a mostani idényben pedig végigjátszotta a Rennes mindkét győztes bajnokiját. A PSG ellen 97,6 százalékos pontossággal passzolt, adott egy gólpasszt - óriási tehetség.

Nyitókép: twitter