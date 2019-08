Rebrov: nincs okunk félni Zágrábban

„A Dinamo Zagreb nagyon erős, évek óta erős csapattal rendelkezik, folyamatosan játszik Európában, a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában.

Nagyszerű játékosokkal rendelkezik, és nagyon komoly ellenfél lesz. De én vagyok a legjobb magyar csapat edzője, a legtehetségesebb magyar játékosok a Ferencvárosban játszanak, és nincs okunk félni.

Úgy gondolom, hogy a továbbjutás esélye 50:50 százalék, jól felkészültünk erre a két mérkőzésre” - ezt nyilatkozta Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a Sportske Novosti horvát sportnapilapnak. Azt mondta, amit kell, amit egy Fradi-edzőnek egy ilyen mérkőzés előtt. Jelezte, hogy tiszteli az ellenfelet, de azt is érzékeltette, hogy bízik az övéiben, nem megy feltartott kézzel a csatába.

Mint ahogyan okosan beszélt a Dinamo játékosairól, köztük a Barcelonában (is) nevelkedett Dani Olmóról is: „Tudom, hogy kik a legjobb játékosok a horvát csapatban, tudom a nevüket, de a mérkőzés előtt nem beszélnék az egyénekről. Tudom, hogy a Dinamónak a legjobb horvát játékosai vannak, jó légiósokat hoztak, egy nagyon jó fiatal spanyolt is, aki a Szaburtal ellen gólt szerzett és különösen kiemelkedik. Ő egy olyan játékos, aki minőségi különbséget jelent és extra minőséget hoz.

A Dinamónak kiegyensúlyozott csapata van, ami rendkívül fontos a labdarúgásban.”

A Dinamo Zagreb valóban jó csapat, s jó formában is van. Minden tétmérkőzését megnyerte eddig a mostani szezonban, még gólt is csak pénteken, a Gorica elleni bajnokin kapott. Hat mérkőzésből hat győzelemnél tart. Nenad Bjelica edző szinte minden kulcsjátékosára számíthat a Fradi elleni párharc előtt, egyedül a korábban a zöld-fehéreknél is szerepelt Emir Dilaver játéka kétséges, őt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni az öt nappal ezelőtti bajnoki mérkőzésen.

Sajnos, a magyar klubok a horvátok elleni mérlegéből nem meríthet erőt a Ferencváros. 2014-ben kettős vereséggel esett ki az Európa-ligából a HNK Rijeka ellen, mint ahogyan 2001-ben, tizenegyes-párbajban, búcsúzott a BL-selejtezőben a Hajduk ellen. A Dinamo Zagreb a kétezres években kiejtette már a ZTE-t, az MTK-t és a győri ETO-t is. (A hatvanas évek elején kétszer a Ferencvárost is, egyszer a KK-ból, egyszer a VVK-ból, pedig utóbbiban a Fenyvesi II, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi dr csatársorral állt fel a Fradi. A Dinamo négy mérkőzésből négyet nyert meg.)

Az utódok, a mai Ferencváros tagjai már hétfőn, a délelőtti órákban megérkeztek Zágrábba, a ma este nyolc órakor a Maksimir Stadionban kezdődő találkozóra. A horvát fővárosban értesültek az előzetes sorsolásról, vagyis arról, hogy továbbjutás esetében az NK Mariborral vagy a Rosenborggal, kiesés esetén pedig a Maccabi Tel-Avivval vagy a litván FK Sūduvával játszanak majd.

A sérült Isael továbbra sincsen a kerettel, ott van ellenben Zágrábban a múlt héten igazolt korábbi norvég gólkirály, az elefántcsontparti Franck Boli.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt