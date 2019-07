Dibusz Dénes így emlékszik a kulcsfontosságú védésre

„Nem kell kiemelnem senkit, az egész keret együtt érte el ezt a sikert. Nem gondolom, hogy a Ludogorec feljebb jött volna ránk, ha berúgja a 11-est. Persze fontos volt Dibusz védése, ha az nem jött volna, akkor 2-2-vel folytatódik a meccs. De én láttam a meccs előtt a játékosok szemét, azt a koncentráltságot. Ismerem a futballistáimat, tudom, mire képesek, ezért a párharc első percétől kezdve hittem a továbbjutásban.

Azért örülök a továbbjutásnak, mert boldoggá tettük a Fradi-szurkolókat.

Nagyon elégedett vagyok a csapattal, és azzal, hogy most ennyien örülnek a Ferencváros sikerének. A Ludogorec nagyon jó csapat, komoly tett, hogy kettős győzelemmel mentünk tovább” - nyilatkozta az ukrán szakvezető a fradi.hu-nak.

A tizenegyest hárító Dibusz Dénes elárulta, felkészült arra, hogy a bolgár csapat játékosa panenkás büntetőt lőhet, de a kiélezett helyzet miatt elsőre nem számított erre.

„Nem is csinálta rosszul, mert a léc alá jött a labda, szerencsém volt, hogy annyira fel tudtam jönni a földről, hogy kiüssem. Nagy lendülettel futott, ezért tőlem is gyors reakció kellett, de az utolsó lépésnél nagyon lefékezett. Akkor gondoltam, hogy mi következhet, bár én is elindítottam már a mozgást, meg tudtam annyira fogni a lendületemet, hogy még egy kontramozgásra is képes voltam.

Visszagondolva, kulcsfontosságú volt.”

Kiemelte, hogy végig koncentrálni kellett, mindenki küzdött, és a csapat mellé szegődött a szerencse is.

Dibusz Dénes beszélt Rebrov szerepéről is.

„Érződik rajta, hogy tudja, hogyan lehet eredményes a csapatunk.

Mindkét találkozón bizonyítottuk is, hogy fel tudunk nőni a Ludogorec szintjére.

Ez nem jelent rosszat, hiszen a bolgárok az elmúlt években rendszeresen BL- vagy EL-csoportkörben szerepeltek. Ez az eredmény tehát biztató a jövőre nézve. Adhat ez az egész egy olyan lökést, megerősítést, hogy sikerrel tudjuk venni a következő akadályokat is.”

Az FTC a BL-selejtező második körében a máltai a máltai Vallettával találkoznak. Az első meccsen július 24-én Budapesten rendezik.

Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev