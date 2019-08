A Puskás Akadémia vendégként továbbra is az Újpest mumusa

A pályafűtés kiépítése miatt az őszi szezonban albérletbe kényszerülő Újpest visszafogottan kezdett a Puskás Akadémia ellen az NB I nyitányán. A felcsúti együttes vezetőedzői posztjára kinevezett Hornyák Zsolt csapata már a 13. percben megszerezte a vezetést, Ezekiel Henty egy bal oldali beadás után senkitől sem zavartatva fejelt a kapuba. A folytatásban az újpestiek birtokolták többet a labdát, ám a felcsúti együttes játszott veszélyesebben, a 31. percben pedig meg is duplázta az előnyét, miután Henty közelről a kapuba passzolta a Pajovicról kipattanó labdát. Az első félidő hajrájában mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de újabb gól már nem született. A fordulás után meglehetősen gyorsan szépített az Újpest, Balázs Benjámin egy szöglet után közelről lőtte a kapuba a labdát. A fővárosi alakulat azonban hiába játszott fölényben, nem sikerült egyenlíteni, sőt egy kontra végén Josip Knezevic visszaállította a kétgólos különbséget a 69. percben. A hajrában az eredmény már nem változott, így akárcsak a két csapat hasonló pályaválasztás mellett lejátszott előző négy bajnoki mérkőzéséből háromszor, a Puskás Akadémia ismét nyert az Újpest vendégeként. (1-3)

Mezőkövesden az első félidőben többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, többször eljutott a kapuig is, de a hazai védelem jól zárt. A mezőkövesdiek gyakran letámadással próbálkoztak, a játékrész derekán pedig egy ilyen akcióból megkaparintott labdával - az új igazolás, a grúz Budu Zivzivadze révén - megszerezték a vezetést és előnnyel vonulhattak a pihenőre. A szünet után a ZTE sorra dolgozta ki a helyzeteket, háromszor is csak Szappanos bravúrja mentette meg a házigazdákat a góltól. A folytatásban aztán átvette az irányítást a Mezőkövesd, Demjénnek is többször akadt védeni valója. A vendégek a hajrában az utolsó pillanatig próbálkoztak az egyenlítéssel, de az eredmény már nem változott. (Mezőkövesd–ZTE 1-0)

A kisvárdai találkozó szereplői új edzővel kezdték meg az idényt: Kisvárdára Miriuta László, Paksra Szivics Tomiszlav érkezett. A helyzetek számát tekintve az első negyedórában fölényben játszott a Kisvárda és többet is birtokolta a labdát. A félidő közepére kiegyenlítettebb lett a játék, többször jutott el a Paks a hazaiak tizenhatosáig, de helyzetet nem tudott kialakítani. Igaz, ekkor már a Kisvárda sem, mert stabilabbá vált a vendégek védelme. Összességében kevés izgalom volt az első játékrészben. A második félidőt is jobban kezdte a Kisvárda, amely gyorsan szerzett egy érvénytelenített lesgólt. Csakhamar komoly mezőnyfölénybe is került, alig volt a labda a paksiaknál mintegy húsz percig. A folytatásban viszont megint magukra találtak a vendégek, és már gólszerzési lehetőségük is akadt. A hajrához közeledve ugyanakkor Grozav egy ritmusváltással szépen került helyzetbe és okos megoldással megszerezte a vezetést a hazaiaknak, akik aztán meg tudták őrizni előnyüket. (Kisvárda–Paks 1-0)