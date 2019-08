Rajtol a bajnokság: ki képes megszorítani a Fradit?

Eddig mindössze egyszer, a 2003–2004-es idényben fordult elő, hogy csupán három fővárosi gárda szerepel az élvonal mezőnyében. Most, miután az MTK kiesett, a Vasas pedig nem jutott fel, megint

trióvá zsugorodott a budapesti csapatok köre:

Ferencváros, Bp. Honvéd, Újpest FC. Ugyanakkor most először fordul majd elő, hogy egyetlen élvonalbeli fővárosi gárdát sem dirigál magyar edző. Az „újpesti” Nebojsa Vignjevics immár az NB I legrégebb óta ugyanannál a klubnál hivatalban lévő edzője, Szergej Rebrov tavaly szeptemberben vette át a Ferencvárost, a Supka Attilát váltó Giuseppe Sannino ellenben új ember Kispesten. Ő egyébként a legmagasabb osztályban a Honvéd ötödik olasz edzője, egyetlen élvonalbeli klubot sem dirigált még egy nemzetből ilyen sok edző a magyar elitben.

Nem csupán a fővárosi klubok vezetői bíznak inkább a külföldi edzőben. Diósgyőrben továbbra is Fernandóé a kispad, a MOL Fehérvár Marko Nikoliccsal vág neki az idénynek – ha csak nem történik valami egészen meglepő a Vaduz elleni kiesés után... –, a Puskás Akadémiánál a magyar anyanyelvű korábbi szlovák válogatott, a mi futballunkban először szerepet vállaló Hornyák Zsolt a szakmai főnök. Kisvárdán Dajka László felfelé bukva adta át a helyét a román nemzetiségű korábbi magyar válogatott középpályásnak, Vasile Miriuțănak, ha úgy tetszik Miriuta Lászlónak. Utóbbi eddigi egyetlen, magyar csapatnál végzett edzői munkája a 2014–2015-ös idényre, a Győri ETO legutóbbi élvonalbeli idényére datálódik. Külföldinek tekinthető Tomiszlav Szivics is, aki Csertői Aurél helyét vette át Pakson. Utóbbi három csapatnál, persze, nyelvi gondok nem lesznek az edző és a magyar játékosok között.

Visszatérve még egy gondolat erejéig a három fővárosi csapathoz: közülük egyedül a félelmetes hazai mérleggel rendelkező Ferencváros fogadhatja majd ősszel saját pályáján az ellenfeleket, az Újpest az új Illovszky Stadionban, a Honvéd pedig az MTK arénájában lesz pályaválasztó.

Az erőviszonyok nem rendeződtek át jelentősen, de vélhető, hogy a bajnok Ferencváros, noha Gorriarán, Petrjak és Böde is távozott (utóbbi visszatért Paksra), még tovább erősödött. Már a nemzetközi kupamérkőzéseken is látható volt, hogy Rebrov épít az újakra, Ćivić, Ihnatenko, Zubkov, Škvarka tagja a legjobbnak vélt tizenegyének. Alighanem oda szánja majd a 2012 óta, egy rövid kínai kirándulástól eltekintve, Norvégiában futballozó, a 2018-as ottani bajnokságban gólkirályi címet szerző, elefántcsontparti Franck Bolit is. Az újakhoz tartozik még az egyelőre tartaléksorba kényszerülő Gróf Dávid is.

A MOL Fehérvár a Fraditól viharos körülmények között megszerzett Petrjakon kívül Rus Adriánnal, a Haladástól megszerzett, nigériai Funsho Bamgboyéval és a korábban soroksári cserekapussal, Kovács Dániellel erősített. Kulcsjátékos nem távozott, ellenben Paulo Vinícius legalább fél évre kidőlt a sorból, súlyos sérülése miatt.

A Debrecen esélyes a harmadik helyre, annál is inkább, mert – ameddig Bódi Ádám vagy Varga Kevin nem távozik, mindkettőről szó van – erősödött a kerete. Elsősorban a támadószekcióban, ahova érkezett a nigériai Haruna Garba és Tunde Adeniji, valamint a szerb Nikola Trujics.

Versenyben lehet a dobogóért a Bp. Honvéd, amely története 110. idényében szerepel,

s ezt ünnepi mez viselésével köszönti. A kispestiektől távozott Grófon kívül az előző idény társgólkirálya, Holender Filip, valamint Danilo is. Gazdag az érkezők listája is, de a legnagyobb fogásnak számító, Gróf pótlására vett izraeli Lefkovits Robi az Universitatea Craiova ellen súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Új ember még az olasz Federico Moretti, a volt ferencvárosi, Mezőkövesdről megvett Amadou Moutari és a kameruni Macdonald Niba, míg kölcsönvette a Honvéd Egerszegi Tamást és Kesztyűs Barnát (Paks) és az ukrán Vladiszlav Kulacsot (Sahtar Doneck), illetve az MTK-tól a korábbi kispesti közönségkedvencet, Patrick Ikenne-Kinget.

A tavaszi középmezőnyben nincs jelentős átrendeződés az erőviszonyokban, de figyelemre méltó, hogy a Mezőkövesdből három jó játékos (Koszta Márk, Szalai Attila és Sztefan Drazsics) is távozott, igaz, érkezett a korábbi A-válogatott Nagy Dániel és Berecz zsombor is (Utóbbi kölcsönbe.)

Nem lesz könnyű dolga a két újoncnak, a Kaposvárnak és a Zalaegerszegnek.

A ZTE tűnik a kettő közül erősebbnek, a Rákóczi esetében kiemelendő, hogy a klub – igaz, teljesen más játékosállománnyal – 2018 tavaszán még az NB III-ban szerepelt, tehát újoncként jutott fel a Merkantil Bank Ligából.

OTP Bank Liga, 1. forduló: Szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 19.30

Újpest FC-Puskás Akadémia FC, Illovszky Rudolf Stadion 19.30

Kisvárda Master Good-Paksi FC 19.30

Vasárnap:

MOL Fehérvár FC-Kaposvári Rákóczi FC 18.00

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 18.00

A Ferencváros-Debrecen mérkőzés elhalasztották.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd