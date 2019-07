Kenderesi Tamás is ott volt a diszkótragédiánál

Wladár Sándor Milák Kristóf teljesítményét értékelve azt mondta:

mindenkit meglepett.

Mint mondta, két olyan embert látott életében - az egyik Egerszegi Krisztina, a másik Milák Kristóf -, hogy ellöki magát a faltól és még 25 méter múlva is ugyanúgy siklik a víz tetején.

Ehhez persze kemény munka is kell, s van egy fantasztikus szakember, Selmeci Attila, aki felkészíti őt. Hozzátette, Milák Kristóf annyira rá tud koncentrálni - szinte csőlátása van - az eredményre, hogy leússza, akaratból. Az olimpiai úszó Wladár Sándor hozzátette, egy kicsit ő is ilyen volt annak idején, olyan erős akarata, elszántsága volt, nem engedte, hogy megelőzzék.

Kenderesi Tamás zaklatási ügyéről a sportvezető megerősítette, hogy

a versenyzőre szövetségi fegyelmi vizsgálat vár.

Arra a kérdésre, hogy ezek után még jobban kell-e fogni a sportolókat, még kevesebbet engedhetnek-e meg maguknak a verseny után, Wladár Sándor igennel válaszolt, mint mondta, ez nem csak a Kenderesi-ügy tanulsága, hanem a pár nappal előtte történt diszkóbaleseté is, amelyben többen meghaltak és amit "a mieink is csak azért úsztak meg, mert éppen a vasgerendán álltak, amikor a galéria közepe beszakadt".

Wladár Sándor elmondta, Kenderesi Tamás is a helyszínen volt a szerencsétlenség idején, a női vízilabdásokkal beszélgetett, az volt a szerencse, hogy kiment abban a pillanatban, amikor a baleset történt. A sportvezető hozzátette, a dolgok tanulsága számára, hogy az ilyenfajta helyzetek elkerülése érdekében

megtiltja, hogy a versenyzők a verseny végeztével elmenjenek a diszkózni, vagy alkoholt igyanak,

mint mondta, ezt majd átbeszélik a sportolói bizottsággal. A testület elnöke Gyurta Dániel, ő hívja majd össze a bizottságot, tegyenek majd magukra vonatkozó korlátozó intézkedést. "Gyurta Dani jól el fogja igazgatni ezt a helyzetet."

Rasovszky Kristóf, a nyíltvízi úszás 5 kilométeres versenyszámának aranyérmese, Kapás Boglárka, a női 200 méteres pillangóúszás aranyérmese és Milák Kristóf, a 200 méteres pillangóúszás új világcsúccsal lett aranyérmese a dél-koreai 18. vizes világbajnokságon résztvevő, aranyérmet nyert úszók köszöntésén a Duna Arénában

Milák még rengeteget fejlődhet

Sós Csaba szövetségi kapitány a világbajnokságot értékelve elmondta, a kezdet nagyon jó volt és azután ez végigment a csapaton. Az olimpiára készülésről szólva a szakember úgy fogalmazott, hogy nincs főszabály, minden versenyző más. Hosszú Katinkának például szerinte nem kell minél több számot úsznia, míg Milák Kristófnak jó, ha minél több versenyszámot felvesz - nem feltétlenül az olimpián, de addig is a magyar bajnokságon, az Európa-bajnokságon -, mert az ő versenyedzettsége még nem olyan, mint például Hosszú Katinkáé. Van még mit fejlődnie, de ezt végigveszik az edzőkkel - tette hozzá a szövetségi kapitány, aki úgy véli, hogy Milák Kristóf rengeteget fejlődhet még egy év alatt, miközben a 200 pillangón elért világcsúccsal is "rendesen beköszönt". Most már három számban tartunk világrekordot - tette hozzá Sós Csaba.

Kapás Boglárka a taktikáról Kapás Boglárka is beszélt a világbajnoki győzelméről. Az utolsó 20-40 méteren szenzációsan jött előre, de mint mondta, már korábban érezte, hogy meglehet a győzelem. Ez egy tudatosan felépített taktika volt, és kívülről nézve ez egy teljesen más verseny volt, mint amit ő belülről érzett.



"A harmadik ötvenen éreztem, hogy kezdek feljönni a mezőnyre."

Milák Kristóf sikeréről szólva azt mondta, nincs olyan ember, akit ez ne inspirált volna, ő is így volt vele. Hozzátette, jó érzés, hogy a nehéz, betegeskedésekkel tarkított év közbeni időszak meghozta a gyümölcsét, kiúszta magát az ember egy versenyen, és nem hiába gürcölt. Most pedig egy hónap pihenőidőszak következik.

