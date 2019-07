Itt a fordulat a vitatott újpesti címer ügyében

Az ügy előzménye, hogy még 2017 júliusában az Újpest FC labdarúgóklub egy szavazás nyomán új címert mutatott be, noha az anyaegyesület Újpesti Torna Egylet (UTE) szerint a hozzájárulása nélkül ezt jogszerűen nem lehet megváltoztatni. A számos fordulattal tarkított ügy a bíróságot és a Kúriát is megjárta, majd pedig az ÚFC egy hétpontos feltételrendszert szabott ahhoz, hogy visszaállítsák a régi címert. Ezek közül hat az anyaegyesület szerint nem az UTE hatáskörébe tartozik, hivatalosan is elutasították, és a mostani sajtóközlemény alatt a Facebookon "zsarolásnak" titulálták.

Az említett hét pontos feltételrendszert az UTE közgyűlése is megvitatta, ezután személyes megbeszélésen tájékoztatták az ÚFC-t a döntésükről péntek délután, majd sajtóközleményt adtak ki, amit alább változtatás nélkül közlünk.

A fociklub egyébként csütörtökön mutatta be új mezeit, ezeken még a vitatott új címer szerepel.

"Az elmúlt időszakban tárgyalások kezdődtek az Újpest FC és az UTE között az eredeti címer visszaállításáról.

A tárgyalások során az Újpest FC egy 7 pontól álló követeléscsomagot adott át az UTE-nak, amelyek közül 6 pont nem köthető a címer visszaállításához, vagy volt köztük olyan is, amely nem tartozik az UTE hatáskörébe.

A kérések közül egy pont a címer használati jogainak térítésmentes átadásról szólt.

Az UTE az újpesti hagyományokat mindenek előtt szem előtt tartva, maximálisan azonosulva a szurkolói akarattal, valamint figyelembe véve a legmagasabb osztályban játszó újpesti labdarúgócsapat érdekeit,

akként döntött,

hogy a labdarúgó CÍMERREL KAPCSOLATOS HASZNÁLATI, ÉRTÉKESÍTÉSI, ÉS HASZNOSÍTÁSI JOGOKRÓL 5 ÉVRE, INGYENESEN LEMOND AZ ÚJPEST1885. Kft. javára.

Az UTE az ingyenes használati és értékesítési jogok átadásáról szóló tárgyalások megkezdését a lehető legkorábbi időpontban javasolja, hogy az új labdarúgó szezonban, az új mezben, már a tradicionális címerben futhassanak ki a pályára az Újpest FC. labdarúgói.

Az UTE hangsúlyozni kívánja, hogy a 18 szakosztálya a tradíció mindenkori tiszteletben tartásával a hagyományos címert használta, használja, és használni is fogja, a címerjogok átadása kizárólag a mindenki által ismert és elfogadott labdarúgás címerére vonatkozik, amit a labdarúgó klub eddig is jogosult volt használni. (csatolt kép)

Az UTE jelen levelet az Újpest FC. részére a mai napon hivatalos úton megküldi, és tisztelettel várja az Labdarúgó Club mielőbbi pozitív válaszát."

Nyitókép: Újpest FC