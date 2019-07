Dárdai Pál sztárvendég lesz a Maccabi Játékokon

A hosszú ideje Berlinben élő Dárdai Pál most a német delegáció felkérésére érkezik Magyarországra. Július 30-án reggel érkezik majd, és egyből meg is nézi a német csapat focimeccsét a Lantos Mihály Sportközpontban. Este részt vesz a nyitóünnepségen, majd szerdán is megnézi a németek következő meccsét - olvasható az esemény oldalán.

Dárdai Pál 14 évig szerepelt a Herthában, majd 2015-től négy évig vezetőedzője volt a berlinieknek. 2014-ben kinevezték a magyar válogatott szövetségi kapitányává. Ő tette le annak a csapatnak az alapjait, amely történelmi sikert elérve, 30 év után jutott ki újra felnőtt világversenyre, a 2016-os Eb-re.

Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel