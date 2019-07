Európa-bajnok a junior kézilabda-válogatott

A pénteki, Oroszország elleni kiszenvedett elődöntős siker után telt ház várta a magyar csapatot a győri Audi Arénában. Vlagyimir Golovin együttese a hollandok ellen játszotta a torna fináléját, és már az első félidőben megnyerte gyakorlatilag az aranyérmet.

A kapuban remekelt a löbések felét megfogó Herczeg Lili, elöl pedig hiába hagyott ki több helyzetet is a csapat, sorra estek a magyar gólok. A szünetben már hét góllal vezetett a válogatott, de fenyegetett az oroszok elleni rémálom, amikor nyolcgólos előnyt is sikerült eladni. Ezúttal azonban csak néhány perces rövidzárlat jött, Golovin kapitőány időt is kért, és azonnal rendezte a sorokat. A folytatásban már csak a különbség volt kérdéses, végül 27-20-as győzelemmel szerezte meg az Európa-bajnoki aranyat a magyar válogatott.

"Nagyon örülök, hogy ezzel a korosztállyal is sikerült nyerni. A közönség belehajott minket ebben a győzelembe" - mondta a magyar csapat szakvezetője, aki tavaly világbajnoki címet nyert a junior válogatottal.

Nyitókép: Facebook