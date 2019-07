Márton Anna: minden percét élveztem

A budapesti vívó-világbajnokság harmadik napján nem született magyar érem. Ehhez a legközelebb a kardozó Márton Anna járt, de a negyeddöntőben 15-7-re kikapott az olimpiai és hétszeres világbajnok orosz Szofija Velikajától.

„A rutin és a ravaszság döntött a javára.

Lendületes vívó, nem erre számítottam, azt hittem, hogy jobban nekem jön az elején. Tudta, hogy menni fogok a hazai közönség előtt, ezt türelmesen megvárta. Mélyen elraktároztam ezt az élményt, ha ilyen helyzet van, akkor sem szabad elveszíteni a fejünket, a higgadtságot meg kell őrizni. Nem a technikai, taktikai részével volt gond, csak rutinosabb volt, de ez változni fog” – értékelt a vereség után.

A 24 éves magyar így is mosolyogva jött le a pástról.

„Sok pozitív élményt szereztem. Kicsit féltem, hogy nem tudok felszabadultan vívni a hazai közönség előtt, de ez egyáltalán nem így volt, minden percét élveztem a páston, és ennek nagyon örülök, nem is tudom, mikor voltam ennyire boldog egy versenyen, ennyire felszabadult. Hihetetlenül jó élmény volt. Annyi hiányérzetem van, hogy éremért jöttem a vb-re, de a csapattal még be tudom pótolni. Nincs ok a szomorkodásra, nagyon fogok készülni a hétfői csapatversenyre” – mondta.

Márton Anna három magabiztos győzelemmel jutott el a negyeddöntőbe. Pusztai Liza a kétszeres olimpiai bajnok Mariel Zagunistól kapott ki a 32 között, és ez volt a végállomás a megsérülő Katona Renátának is, míg Mikulik Júlia a 64 között búcsúzott.

A férfi tőrözőknél Dósa Dániel jutott a legtovább, a 32 között esett ki, Mátyás Bálint sérülés miatt nem állt ki, Németh András az első körben búcsúzott.

Elkezdődtek a csapatversenyek is. A férfi kardcsapat Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád összeállításban Vietnam és Egyiptom legyőzésével bejutott a legjobb nyolc közé, így vasárnap Irán ellen folytatja. A női párbajtőrözőknek ez nem sikerült, Szingapúr ellen még összejött a siker, de Kína már nagy falatnak bizonyult. Így a csapat a 9-16. helyért folytathatja.

