Niki Laudától búcsúzott a világ, élőben közvetítették a gyászszertartást

Niki Lauda múlt hétfőn, 70 évesen hunyt el. A legendás pilótát a versenyruhájában temették el, koporsójára pedig kedvenc bukósisakját is elhelyezték. Lauda koporsóját a Szent István-székesegyházban ravatalozták fel, így a gyászolók szerda reggel 8-tól 12 óráig róhatták le kegyeletüket a legenda előtt.

A zárt körben tartott gyászmisén Lauda korábbi csapattársa, a négyszeres világbajnok Alain Prost olvasott fel egy szöveget az Ószövetségből. A szertartáson rövid beszédet mondott a korábbi Forma-1-es pilóta, Gerhard Berger, az osztrák származású filmsztár Arnold Schwarzenegger, és Ausztria szövetségi elnöke, Alexander Van der Bellen.

VIDEO: F1 legend Niki Lauda's coffin is carried inside Stephen's Cathedral in Vienna, ahead of a public mass and a private funeral. The sports legend died on May 20 at the age of 70 pic.twitter.com/z4FxLwDWOo