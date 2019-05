Még ma meneszthetik a Barcelona edzőjét

Az RAC1 katalán rádió értesülései szerint órákon belül szerződést bonthat az FC Barcelona a csapatot két év alatt két bajnoki címig vezető edzőjétől. Ernesto Valverde fő bűne az, hogy nem tudott Bajnokok Ligáját nyerni, tavaly az AS Roma, idén a Liverpool ellen omlott össze a gárda, és esett ki, súlyos vereséget szenvedve.

Az Anfield Road kínjai után még Josep Maria Bartomeru elnök kiállt a szakvezető mellett, akinek a szerződését néhány hónappal korább hosszabbították meg, amikor még úgy tűnt, három sorozatot is megnyerhet a Barca. Csakhogy múlt szombaton a spanyol Király-kupa döntőjében is alulmaradt a Valenciával szemben, és ez végzetes vereség volt.

A játékosok, köztük például Gerard Pique és Lionel Messi is, korábban nyíltan kiálltak mellette, még a BL-kiesés után is, mostanra azonban elfogyott körötte a levegő. A klub vezetése is a menesztés mellett van, csupán Bartomeu elnök tartja veszélyesnek a lépést a katalán Sport szerint. A szurkolók már jó ideje megvonták a bizalmukat az edzőtől, és most csatlakoztak hozzájuk a futballisták is: a kupadöntőről hazafelé tartó repülőgépen már válságtanácskozást is tartottak a kulcsemberek.

Most a klub igazgatóságára vár a döntés, és a többség alkalmatlannak tartja a csapattal két bajnokságot és egy Király-kupát nyerő szakembert arra, hogy a csapatnál az elvárt változásokat végrehajtsa. Valverde azonban többször is elmondta, maradni akar a posztján. Erre azonban egyre kisebb az esély.

A RAC1 úgy tudja, már ki is szemelték az utódját: Roberto Martinez, a belga válogatott spanyol szövetségi kapitánya érkezhet a Camp Nouba, már fel is vették vele a kapcsolat. A klub vezetősége olyan trénert szeretne, aki keményebb az edzéseken, mérkőzések közben bátran hozzá mer nyúlni a cserejátékosokhoz, és sokkal támadóbb szellemű futballt részesít előnyben.

Nyitókép: MTI/EPA/Alejandro Garcia