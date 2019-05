Megvan a férfi pólóválogatott nyári kerete

Märcz Tamás szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi vízilabda-válogatott nyári keretét. A magyar szövetség (MVLSZ) honlapjának csütörtök esti beszámolója emlékeztetett: a nemzeti csapatra Belgrádban a világliga szuperdöntője (június 18-23.), majd a Koreai Köztársaságban világbajnokság (július 12-28.) vár, mindkettő olimpiai kvalifikációs torna.

"Kemény világeseménynek nézünk elébe idén is, fontosnak tartom, hogy a legjobb fizikai és mentális állapotban legyenek ott a játékosaink. Egy biztos: a belgrádi fellépésig kevés az idő, azaz rögvest az első naptól komolyan el kell kezdenünk a szükséges munkát, sok rávezetésre nincs lehetőségünk" - hangsúlyozta Märcz Tamás.

A 27-es keretből 23-an már szerepet kaptak a szezonban a válogatottban, a fennmaradó négyből kettő pedig nemzetközi rutinnal bíró játékos.

"Bisztritsányi Dávid korábban topcsapatokban és a válogatottban is védett, most az UVSE-ben volt meghatározó szerepe, tetszett, amit tőle láttam" - idézte a honlap a szakvezető indoklását. A világbajnok Gór-Nagy Miklós kapcsán kiemelte: kiváló fizikai állapotban van, jól teljesített a bajnok Ferencvárosban. "A rutinja a válogatottban is sokat érhet" - fogalmazott.

Kitért a két balkezesre is, róluk megemlítette, hogy Dőry Farkas a felsőházba jutó Debrecennek volt a húzóembere, míg Kállay Márkot "sokan a szezon igazolásának nevezik, nem véletlenül, hiszen gólerős volt és nagyszerűen illeszkedett be a Fradi rendszerébe".

Märcz a nyári menetrendet ismertetve kifejtette, június 3-án, hétfőn 17 játékossal - közte három kapussal - kezdik meg a felkészülést. Hozzátette: mivel a Ferencváros kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjébe, amelyet június 6. és 8. között Hannoverben rendeznek, így a klub játékosai majd csak június 13-án csatlakoznak a válogatotthoz.

A férfi válogatott nyári kerete (az MVLSZ honlapja szerint)

Kapusok:

Bisztritsányi Dávid (UVSE), Kardos Gergely (Szolnok), Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Szolnok), Bátori Bence (Szolnok), Bedő Krisztián (Miskolc), Dőry Farkas (Debrecen), Erdélyi Balázs (OSC), Gór-Nagy Miklós (FTC), Gyárfás Tamás (Eger), Hárai Balázs (OSC), Jansik Dávid (Szolnok), Jansik Szilárd (FTC), Kállay Márk (FTC), Kovács Gergő (OSC), Mezei Tamás (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Nagy Ádám (Miskolc), Német Toni (FTC), Pásztor Mátyás (BVSC), Pohl Zoltán (FTC), Sedlmayer Tamás (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Várnai Kristóf (BVSC), Zalánki Gergő (Szolnok)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás