Ezért nem volt váratlan a Barcelona csődje

A Barcelona Ernesto Valverdével uralja a hazai frontot. A 2017 nyara óta a csapatot irányító baszk trénerrel első idényében duplázott a gárda, s a mostani szezonban is megnyerte a bajnokságot, illetve készülhet a Valencia elleni, május 25-i Király-kupa-döntőre. Augusztusban megnyerte a Sevilla ellen a spanyol Szuperkupát is, azaz az előző, immár lassan két teljes idényben százszázalékos hatékonysággal gyűjti be a spanyolországi trófeákat.

Mindeközben a katalán klub hívei szívesen hangoztatják, hogy övék a világ legszebben játszó csapata (még annak ellenére is, hogy a játék korántsem annyira látványos, mint Iniesta, Xavi, vagy éppen Neymar időszakában, s főleg nem, mint a két említett spanyol sztár által is uralt Guardiola-érában), s hogy övék a világ legjobb játékosa. A Barcelonával kevéssé rokonszenvezők elismerik Lionel Messit (aki életében legalább két futballmeccset látott már, nehezen tehet mást), ugyanakkor felhozzák a legbutább ellenérvet:

Messi nélkül ez csak egy minden évben a BL-indulásért nagy harcot vívó, a Valencia, a Sevilla szintjén lévő csapat lenne.

Lehet, de Messi van, s eddig ez sok mindenre orvosság volt.

Az idei Bajnokok Ligája-sorozatban is, hiszen az Anfield Roadra veretlenül érkezett a Barcelona, úgy, hogy Lionel Messi vezeti a sorozat góllövőlistáját (sőt: nagy valószínűséggel megállapítható, ő lesz ennek a szériának a gólkirálya, a kiesés ellenére is.). Az argentin szupersztár 12 gólig jutott, a legjobb, még versenyben lévő játékosnak, a szerb Dusan Tadicnak két mérkőzés alatt hat gólt kellene szereznie, hogy utolérje.

Messi két gólt szerzett a Camp Nouban a Liverpool ellen, s nem játszott rosszul az Anfield Roadon sem. Kétségtelen, hogy ezúttal nem talált a kapuba, de a Barça nyolc kapura menő kísérletében kivétel nélkül benne volt, vagy ő küldte kapura a labdát, vagy ő készítette elő a helyzetet. A chilei Arturo Vidal mellett az egyedüli játékos volt a vendégoldalon, aki elfogadható teljesítményt nyújtott.

Sergi Busquets azt mondta a mérkőzés után,

el kell ismerniük, a Liverpool jobb volt.

Igaz, de nem elégséges meglátás. Az első félidő végén, sőt, talán még a 122 másodperc alatt esett második és harmadik gól után is azt gondolhattuk, mind a két találkozón nagy fölénnyel nyer a hazai csapat, de a játék képe alapján nincs ekkora különbség a vesztes kárára. Aztán kiderült, hogy a Barcelona teljesen összecsuklik a hajrára, kap egy ezen a szinten nevetséges negyedik gólt, illetve semmit sem tud kezdeni a labdabirtoklása ellenére sem a „vörösök” jól záró védelmével.

Valverde is kiemelte,

egymást követő második évben történik meg a Barcelonával, hogy háromgólos hazai előny után súlyos idegenbeli vereséget szenved, s kiesik a BL-ből.

2015-ös győzelme óta most először jutott be legalább az elődöntőbe, de most sem sikerült a fináléba kerülnie. A Barcelona egyébként a legutóbbi négy BL-elődöntőjéből háromban kiesett. Ilyen mutatókkal védhetetlen a Barça híveinek véleménye, mely szerint az övék lenne Európa, illetve a világ legjobb csapata.

Ezzel szemben egy olyan gárda, amely képes bárkit, akár nagy gólkülönbséggel is legyőzni, ha Lionel Messinek nagyon megy a játék, de az elmúlt években az egyenes kieséses szakaszban az igazán fontos és nehéz idegenbeli mérkőzésein rendre csődöt mond. Nincs ma a nemzetközi elitben olyan csapat, amelyik ilyen rossz szériát produkált volna a vele azonos kaliberű riválisok ellen:

2017: PSG 0-4, Juventus 0-3

2018: AS Roma 0-3

2019: Liverpool 0-4.

A gólok:

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall