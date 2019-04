London nagy ünnepre készül

A spanyol házipárbajban a Valencia, a találkozó végén két gólt is szerezve, 3-1-re nyert a Villarreal otthonában. A visszavágó előtt a Villarreal leginkább abban reménykedik, hogy az előző fordulóban, Szentpéterváron, a Zenit ellen is nyerni tudott idegenben, mégpedig 3-1-re. Ugyanakkor a spanyol bajnokságban a kiesés ellen küzdő „sárga tengeralattjáró” edzője, Javi Calleja mintha feladta volna a nemzetközi szereplést, kulcsjátékosai többségét pihenteni tervezi. Sergio Asenjo, Funes Mori, Mario Gaspar, Santi Cazorla, Vicente Iborra, Toko Ekambi és Samu Chukwueze is pihenőt kap.

A Benfica 4-2-re nyert az utolsó, még versenyben lévő német csapat, az Eintracht Frankfurt ellen. A németek edzője, az osztrák Adi Hütter a hátrány ellenére nagyon optimista, elsősorban a horvát Ante Rebic és a Real Madrid és a Barcelona által is kiszemelt szerb Luka Jovic csatárjátékában bízik. Érdekes, hogy Jovic csak kölcsönben volt-van Frankfurtban, valójában éppen a rivális, a Benfica játékosa. Mindez nem akadályozta meg őt az első mérkőzésen sem, hogy gólt szerezzen. Tegnap állítólag a Frankfurt megvette, kifizette a mindössze hétmillió eurós összeget érte – vélhetően azért, hogy a nyáron nagyjából a tízszereséért eladja Spanyolországba.

Két angol van még versenyben. A Chelsea 1-0-ra nyert Prágában a Slavia ellen, páholyban van. A mostani sorozatban eddig minden nemzetközi kupamérkőzését megnyerte a Stamford Bridge-en. A hírek szerint Maurizio Sarri menedzser, aki egyébként minden bizonnyal visszatér a nyáron Olaszországba, nem számíthat a Liverpool ellen megsérült középső védőre, Antonio Rüdigerre. Várhatóan kezd majd Olivier Giroud, de nem azért, mert panaszodott a kevés játéklehetőségre, s kilátásba helyezte, hogy inkább távozna, hanem mert Sarri a lehetőségekhez képest minél többet akarja pihentetni az idény hajrájában első számú játékosát, Eden Hazard-t.

Az Arsenal 2-0-s előnnyel kezd Nápolyban. Carlo Ancelotti, az olaszok edzője korábban a háromcsatáros játékkal kacérkodott, de várhatóan a belga Dries Mertens csak a kispadon kezd, Lorenzo Insigne és a lengyel Arkadiusz Milik játszik csak csatárposzton. A BL-történelem egyik legsikeresebb edzője dicsérte a sajtótájékoztatóján az Ajax Juve elleni teljesítményét, de hozzátette, Olaszországban nem tudna hasonló, „építkezős” utat járni a holland klub, mert mindenki azonnal eredményt követel. Unai Emery, az Arsenal spanyol menedzsere szerint még mindig 50-50 százalék a továbbjutási esély. Az angoloknak három hiányzójuk lesz, Hector Bellerin, Rob Holding és Danny Welbeck.

Mind a négy mérkőzés 21 órakor kezdődik. A nápoliy mérkőzést a Sport1, a londonit a Digi Sport1, a frankfurtit a Digi Sport2, a valenciait a Digi Sport3 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain