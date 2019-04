Demonstrálta erejét a magyar vízilabda-válogatott Varga Dénes szerint

Ha Varga Dénes visszagondol a tavalyi évre, amikor a medencepartról nézte a magyar férfi vízilabda-válogatott mérkőzéseit, aggasztó és biztató jeleket is látott, előbbieket például az Európa-bajnokságon, ahol emberemlékezet óta nem látott eredményt elérve csak a 8. helyen végzett a Märcz-csapat.

Mint a múlt héten zajlott Európa Kupában első helyen zárt nemzeti együttes és a torna legjobb játékosa az InfoRádióban elmondta, kifejezetten azokra a dolgokra koncentrált a vízben, amiket kintről hiányosságnak látott.

"Próbáltam a fejekben kicsit más megvilágításba helyezni dolgokat, szerencsére befogadó volt a társaság, és a sikerünk fontos eleme volt ez" - mutatott rá Varga Dénes.

A torna szerinte jó visszajelzés volt arra, hogy "meg tudjuk verni egyenként ezeket a csapatokat" (Olaszország, Montenegró, Horvátország), de talán még fontosabb az ellenfeleknek, hogy a magyar csapat "erőt demonstrált, az ellenfelekben ott van" ez a néhány eredmény.

Mindezek ellenére

zárta rövidre.

A döntőre külön kitérve elmondta, "ahhoz nem a forma, de nem is a tudás kell, hanem valami más, a győzelemnek megvan a maga misztikuma".

A kapitány szerint

A férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a játékosok maguknak is bizonyítottak a zágrábi Európa Kupa-győzelemmel. Märcz Tamás a hazaérkezést követő hétfői sajtótájékoztatón elmondta, nagyon nehéz tornán vannak túl, a világ legjobb nyolc csapata találkozott egymással. "Nem akarjuk túldimenzionálni ezt a sikert, de ez egy jó jelzés, és haladnunk kell tovább ezen az úton" - nyilatkozott a szakember. A magyar válogatott ott lesz júniusban a világliga belgrádi szuperdöntőjében, amelynek győztese elsőként szerez kvótát a jövő évi tokiói olimpiára. "Minden tornán, amin részt veszünk, győzni szeretnénk. Ugyanakkor a világliga egy óriási terhelést jelent, hiszen hat nap alatt hat mérkőzést kell játszani, de miért ne sikerülhetne újra? A fiúk most saját maguknak is bebizonyították, hogy képesek az ilyen feladatokra" - összegzett Märcz Tamás. A zágrábi tornán vasárnap sorsolták ki a kvangdzsui világbajnokság csoportjait, a válogatott a spanyolokkal, a dél-afrikaiakkal és az új-zélandiakkal került a C csoportba. (MTI)