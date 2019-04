Férfi vízilabda Európa Kupa - magyar győzelem Montenegró ellen

Eredmény, negyeddöntő:

Magyarország-Montenegró 11-7 (4-2, 2-3, 1-1, 4-1)

a magyar góldobók: Varga 3, Zalánki 2, Sedlmayer, Hárai, Vámos, Manhercz, Pohl, Bátori 1-1

A negyeddöntős meccsen Montenegró együttese szerzett vezetést, Märcz Tamás szövetségi kapitány gárdája azonban hamar válaszolt, s 2-2 után a két balkezes, Zalánki Gergő és Vámos Márton bombagóljaival 4-2-re elhúzott.

A második negyedet Varga Dénesnek a jobb felső sarokban landoló távoli lövése vezette fel, 5-3 után pedig Manhercz Krisztián pattintott távoli lövése ért célba (6-3). Még a nagyszünet előtt Montengró két ízben is betalált, így minimális magyar előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

A harmadik negyed itt is, ott is egy gólt hozott, miután Varga második távoli találata után egyszer a rivális is eredményes volt.

A befejező nyolc percben Varga harmadszor is mesterien vette be messziről a montenegróiak kapuját (8-6), majd Zalánki következett: miután büntetőt rontott, látványosan javított, távolról bombázott védhetetlenül a hálóba (9-6). A vetélytárs teljesen elbizonytalanodott, a kegyelemdöfést Pohl Zoltán adta meg, aki közelről húzta a kapuba a labdát, 10-6-ra alakítva az állást, míg a 11-7-es végeredményt Bátori Bence állította be.

A pénteki siker előtt legutóbb 2017 nyarán nyert a magyar válogatott a montenegrói ellen.

A folytatásban Vargáék az olasz-orosz összecsapás továbbjutójával találkoznak.

Szerbia Spanyolország elleni sikere esetén a Märcz-csapat számára biztossá válik a világliga belgrádi nyolccsapatos szuperdöntőjében való szereplés, mivel a házigazdaként már biztos vl-résztvevő szerb válogatott mellett a legjobb három jut tovább. A belgrádi viadalon a tornagyőztes elsőként harcolja ki a tokiói olimpiai részvételt.

A további program:

szombat:

az 5-8. helyért:

15.00 és 16.45

elődöntő:

18.30 és 20.15

vasárnap:

a 7. helyért 15.00

az 5. helyért 16.45

bronzmérkőzés 18.30

döntő 20.15