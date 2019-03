Keretet hirdetett Märcz Tamás

A Magyar Vízilabda Szövetség közleményéből kiderül, Märcz Tamás szövetségi kapitány egymás közötti mérkőzéseken szeretné tesztelni a decemberben elfogadott szabálymódosításokat, ezért van szükség a nagyobb létszámra.

"A berlini világkupán a most megnevezett keretből tizenkét játékos már élesben megismerkedett velük, nekik inkább frissíteniük kell az élményeket, a többiek először találkoznak majd a változásokkal.

Néhány edzésre feltétlen szükség van ahhoz, hogy felvegye mindenki az új szabályok pörgősebb ritmusát"

- indokolt a szakember, aki jövő hétfőtől szerdáig a Komjádi Uszodában készül keretével, melyet azután 15 fősre szűkít.

Märcz Tamás hangsúlyozta, az Európa Kupa előtti edzéseken célirányosan a megfelelő fizikai állapot elérésére helyezik a hangsúlyt, és igyekeznek elérni, hogy a játékosok minél gyorsabban alkalmazkodjanak az új szabályokhoz, illetve az első mérkőzéshez közeledve egyre inkább előtérbe kerül majd a Montenegró elleni játék is.

Az új szabályokkal - köztük azzal, hogy bizonyos esetekben rövidül a támadóidő, kevesebb lesz az időkérés, rövidebb a nagyszünet - a játék gyorsabbá válik, a csapatoknak kevesebb idejük lesz támadni, ezzel pedig több hiba adódhat.

A zágrábi Európa Kupa nyolcas döntőjéből három csapat kerül a világliga belgrádi Szuperdöntőjébe, melynek biztos résztvevője a rendező Szerbia. A világliga győztese elsőként szerez jogot a tokiói olimpiai indulásra.

Märcz Tamás elárulta, hogy a jövő héten megkezdi edzéseit egy B-válogatott is, amelyből a nyári Universiade-csapatba is bekerülhetnek játékosok. Ebben a keretben akár felnőtt válogatott pólósok is szerepet kaphatnak - a névsort a szakmai stáb a napokban hozza nyilvánosságra. A csapatot - amelynek szoros lesz az együttműködése a válogatottal - Horváth János vezeti.

A magyar válogatott kerete: Kapusok: Kardos Gergely (Szolnoki Dózsa), Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)



Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Bátori Bence (Szolnok Dózsa), Bedő Krisztián (PannErgy-Miskolci VLC), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC Újbuda), Hárai Balázs (A-Híd OSC Újbuda), Jansik Dávid (Szolnok), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Kovács Gergő (A-Híd OSC Újbuda), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC Újbuda), Nagy Ádám (PannErgy-Miskolci VLC), Német Toni (FTC-Telekom Waterpolo), Pásztor Mátyás (BVSC-Zugló), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Sedlmayer Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo), Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo), Zalánki Gergő (Szolnoki Dózsa)

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor