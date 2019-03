Magyar ezüst Budapesten a férfi kard csapat világkupán

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás, Gémesi Csanád összeállítású csapat a 32-es tábla első fordulójában még nem vívott, a 16 között pedig magabiztosan, 45-30-cal lépett túl a kanadaiakon.

A következő feladat már sokkal nehezebbnek ígérkezett és az is lett. A negyeddöntőben a magyarok a hetedik pár után öt tus hátrányban álltak az oroszokkal szemben, de 45-41-re fordítottak. Hasonlóan alakult az elődöntő is, az olaszok vezettek az utolsó két asszó előtt, a fordítás azonban ezúttal is összejött, 45-43 lett a vége.

Az aranyéremért a magyarok az elmúlt két évben világbajnok dél-koreaiakkal vívtak. Az ázsiaiak a negyedik pártól kezdve vezettek, végül 45-41-re nyertek.

A bronzérmet az olaszok harcolták ki.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportcsarnokában, a Ludovika Arénában rendezett Zarándi Csaba világkupán 29 csapat indult.