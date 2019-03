Harry Kane már Barcelonában edz

Meglepve tapasztalták Barcelonában, hogy az egyik legkeresettebb futballista, az angol Harry Kane felbukkant a városban. A katalán Sport azonban kiderítette, egyelőre nem Luis Suarez utódját találták meg az FC Barcelonánál, csupán a Tottenham használja ki az FA-kupa-kiesés miatt szabaddá vált hetét: a barcelonai Olimpiai stadionban tart edzőtábort Mauricio Pochettino.

Az edzőnek igazán otthonos lehet a ma már alig használt stadion, mert amikor az Espanyolnál futballozott, majd edzősködött, a kisebbik barcelonai csapat még ebben az arénában játszotta a mérkőzéseit.

? ?? The team have arrived at the Olympic Stadium in Barcelona for a mid-season training camp this week. #COYS pic.twitter.com/dH07Rsjf3G