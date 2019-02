Räikkönen mindenkit megvert, egyvalaki mégis túljárt az eszén

Kimi Raikkönen törte meg a Ferrari egyeduralmát az eddigi barcelonai tesztnapokon - derül ki a Formula.hu edzés végi összeállításából. A finn nemcsak (majdnem) a leggyorsabb volt szerdán, de a legtöbb kört is ő tette meg - már nem a Ferrari, hanem az Alfa Romeo volánja mögött.

Az edzés során sokáig ő is állt az élen - és nem a Barcelonában idén igen domináns Ferrarik -, a leglágyabb gumikeveréken meg is futotta a leggyorsabb kört, ám 15 perccel az edzésnap vége előtt némileg váratlanul jött az addig is biztató időket autózó Danyiil Kvjat (Honda), és edzésrekorddal letaszította őt az első helyről.

A Haas kedd után a szerdai napon is megállt (kétszer is), az amerikai csapatnál ez komoly gondot okoz.

A McLaren az első két napot követően szerdán már kevésbé volt versenyképes, Carlos Sainz volt a gyorsabb, 9. helyen zárt.

A mercedesesek nem tették nagyon tönkre az autót, mert bár 188 kört mentek együtt, ezt nem igazán gyors tempóban tette az elmúlt 5 év bajnok konstrukciója.

A Williams eddig 23 kört tett meg - elkéstek a tesztről -, de csütörtökön reggel 9-től (az első edzéshét utolsó napján) végre élesben is kocsiba ül a visszatérő lengyel Robert Kubica.

Nyitókép: MTI/AP/Joan Monfort