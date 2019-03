C. Ronaldo összehozott egy kiállítást, feszült meccsen nyert a Juve

A mérkőzés elején a Napoli kezdeményezett többet, de egy nagy védelmi hiba után Cristiano Ronaldo szerzett labdát, s a hazai kapus csak szabálytalanul tudta megállítani, amiért kiállították. A piros lap után rögtön gólhátrányba is került a dél-olasz együttes, miután Miralem Pjanic a 18 méterről megítélt szabadrúgást értékesítette. A hazaiak azonban többször is egyenlíthettek volna a folytatásban, a szünetre mégis kétgólos hátrányba kerültek, mivel egy szöglet után Emre Can fejelt gólt.

A fordulást követően Pjanicot szinte azonnal kiállították második sárga lappal, a hazaiak pedig fél órával a vége előtt Jose Callejon révén szépítettek. A lefújásig nyomasztó volt a nápolyi fölény, a Juventusnál szinte pillanatokra volt csak a labda, a hazaiak azonban helyzeteiket kihagyták, és büntetőből sem tudtak betalálni, így hiába játszottak jobban, kikaptak, s ezzel gyakorlatilag szinte minden esélyüket elveszítették a bajnoki címre.

Serie A, 26. forduló:

Napoli-Juventus 1-2 (0-2)

Torino-Chievo 3-0 (0-0)

Udinese-Bologna 2-1 (1-1)

Genoa-Frosinone 0-0

SPAL-Sampdoria 1-2 (0-2)

Atalanta-Fiorentina 3-1 (2-1)

SS Lazio-AS Roma 3-0 (1-0)

AC Milan-Sassuolo 1-0 (1-0)

Empoli-Parma 3-3 (1-2)

pénteken játszották:

Cagliari-Internazionale 2-1 (2-1)

A tabella:

1. Juventus 26 55-16 72 pont

2. Napoli 26 47-20 56

3. AC Milan 26 39-22 48

4. Internazionale 26 38-22 47

5. AS Roma 26 49-36 44

6. Lazio 25 36-27 41

7. Torino 26 33-22 41

8. Atalanta 26 54-37 41

9. Sampdoria 26 43-33 39

10. Fiorentina 26 41-32 36

11. Sassuolo 26 35-41 31

12. Genoa 26 32-41 30

13. AC Parma 26 28-40 30

14. Cagliari 26 23-37 27

15. Udinese 25 21-32 25

16. SPAL 26 23-39 23

17. Empoli 26 33-51 22

18. Bologna 26 20-40 18

19. Frosinone 26 19-49 17

20. Chievo 26 19-51 10