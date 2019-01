Újabb részletek a budapesti foci-BL-döntő ügyében

Tavalyelőtt szeptemberben dőlt el, a budapesti Groupama Arénában rendezhetik meg a női labdarúgó Bajnokok Ligája 2017/2018-as kiírásának döntőjét.

Az előkészületek a terveknek megfelelően folynak a május 18-án érkező női Bajnokok Ligája-döntőre, amit az MLSZ vágyai szerint telt ház, vagyis 20 ezer ember előtt játszanak.

Berlinben hat éve 60 ezer drukker előtt játszották a női BL-döntőt, a tavalyi döntőn 14 ezer néző volt Kijevben.

"Februárban lesz az utolsó UEFA-bejárás a stadionban, illetve a városban, és a jegyárstratégia is nemsoká véglegesül" - tudta meg az InfoRádió Forgách Istvántól, a Magyar Labdarúgó Szövetség eseményszervezőjétől, a finálé projektvezetőjétől.

A jegyértékesítés - személyes és online - szimbolikus napon, március 8-án, a nemzetközi nőnapon kezdődik.

A jegyárakról annyit lehet tudni, hogy

legfeljebb ezer forint környékén lesz egy belépő.

"Megpróbáltunk olyan jegyárat kitalálni az UEFA-val közösen, ami a magyar közönségnek is abszolút megfizethető, és a családokat is be tudjuk vonzani vele" - indokolt Forgách István.

A női és a férfi BL-döntő - Forgách István szerint - az infrastrukturális követelményeket tekintve teljesen azonos, a Groupama Aréna pedig nagy elégedettséggel tölti el egyelőre az UEFA képviselőit is.

Nyitókép: MTVA/Jászai Csaba