Lékai Máté: Ez egy győztes meccs, de ennyi

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra verte Katart a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörében. Öt góljával Lékai Máté volt a csapat legeredményesebb játékosa, és az irányítót választották a meccs legjobbjának is.

"Elfáradtunk, de ez jóleső fáradtság, most áradásul szünnap jön" - mondta a veszprémi játékos az M4 csatornának, és hozzátette, tudták, kik a katariak legveszélyesebb játékosai, azt is, hogy nincs balkezes lövőjük, ezért tömöríteni kellett a falat, hogy a beálló területeit lezárják. "Ez összességében jól működött, kapusaink kiválóan védtek, és pontos volt a támadójáték is" - értékelt Lékai.

A válogatott most öt ponttal várhatja a csoportban az Egyiptom és Svédország elleni utolsó két csoportmérkőzést. Az irányító szerint egyelőre nem dőlt el semmi.

"Az öt pont arra jó, hogy Egyiptommal tétre játsszunk. Dolgozunk tovább.

Ez egy győztes meccs, de ennyi. A céljaink még nagyon messze vannak"

- mondta.

Elégedett volt a mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel a szövetségi kapitány is.

A védekezés egyre hatékonyabb, Nagy Lacival stabilizálódtunk. Mindig tudtunk frissíteni, feszesen tartani a falunkat. A nagy lövőiket távol tudtuk tartani, a kapusok szenzációsan védtek. Támadásban is szép dolgokat csináltunk, megtaláltuk a réseket, Lékai pedig szenzációsan irányított" - mondta szintén a sportcsatornának Csoknyai István. Azt azonban elismerte, hogy van még mit javítani, és a szünnap lehetőséget is ad az elemzésre.

"Ha mindig tudnánk 32 gólt lőni és csak 26-ot kapni, akkor könnyű lenne a helyzetünk, de minden mérkőzés más, az egyiptomi is más lesz" - mondta a szakvezető.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor