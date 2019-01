Könnyek között távozott a Real Madrid focistája

A Bajnokok Ligája-címvédő királyi gárda honlapján jelentette be, hogy Benzema jobb keze kisujjának egyik ujjperce törött el. A 31 éves francia csatárt le is cserélték vasárnap a Betis elleni idegenbeli bajnoki szünetében. A felépülés várható időtartamára nem tért ki a közlemény, ám spanyol médiaértesülések szerint akár három hétig is tarthat.

Jesús Vallejo szintén felkerült a sérültek listájára: a madridi AS sportlap értesülései szerint a 22 éves belső védő könnyek között távozott a csapat hétfői edzéséről. Vallejo mindössze két tétmérkőzésen jutott szerephez az idényben, amely alatt ez már a negyedik sérülése.

Santiago Solari vezetőedző a hétvégi bajnokin nem számíthatott Thibaut Courtois-ra, Gareth Bale-re, Toni Kroosra, Marco Asensióra, Marcos Llorentére és Mariano Diazra sem.

A Real szerdán a Leganés ellen lép pályára a Király Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján - az első meccsen Madridban 3-0-s hazai siker született -, majd szombaton a harmadik Sevillát fogadja a La Liga 20. fordulójának rangadóján.