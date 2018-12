Történelmi ütközetek jönnek a Bajnokok Ligájában

Schalke–Manchester City

A német bajnokságban csak a tizenharmadik helyen álló gelsenkircheni együttes nehéz ellenfelet kapott. A királykékek 2015-ben játszottak legutóbb a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, akkor a Real Madrid ellen búcsúztak. A City egyik kulcsjátékosa, Leroy Sané a Schalke nevelése. A Citynek sokkal merészebb tervei vannak, mint csak a nyolcaddöntőn túljutni, feledtetni akarják az idei tavaszt, amelyen egymást követően három BL-mérkőzést is elveszítettek. A legutóbbi négy párharcukat megnyerték a német csapatok ellen, ezek között akadt a csoportszakaszban vívott párosmérkőzés is.

Atlético Madrid–Juventus

2014-ben az Atlético volt a jobb ebben a párosításban, a hazai 1-0 után Torinóban 0-0-ra végzett. A Juvénak a spanyol klubok a mumusai, a legutóbbi négy kiírásból háromszor vagy a Barcelona, vagy a Real Madrid állította meg. Ugyanakkor Massimiliano Allegri együttese még a tavaszhoz képest is erősödött Cristiano Ronaldóval – ami egyáltalán nem mellékes. A portugál ugyanis 2015 tavasza óta nem veszített aktuális csapatával párharcot az egyenes kieséses szakaszban. CR7 2014 és 2017 között háromszor is megfosztotta a Real Madrid tagjaként az Atléticót álmai beteljesülésétől, kétszer a döntőben nyert a királyi klubbal a városi rivális ellen. Diego Simeone együttese a legutóbbi kilenc, olasz klubokkal szembeni mérkőzésén veretlen maradt.

Manchester United-Paris Saint-Germain

A PSG tavasszal elvérzett a nyolcaddöntőben a Real Madrid ellen, most jó esélye van a továbbjutásra a Man United ősze alapján. Meghatározó lehet az Old Traffordon játszott mérkőzés, de arra is érdemes figyelni, hogy José Mourinho csak akkor veszített eddig idegenben a „vörös ördögökkel” BL-mérkőzést, amikor már az eredmény másodlagos volt. A párizsiak ősszel játszottak Angliában, a Liverpool ellen az Anfield Roadon, nagy csatában kikaptak 3-2-re.

Tottenham Hotspur–Borussia Dortmund

Az egyik legkiegyensúlyozottabb párharcban két ismerős találkozik. Tavaly a BL-csoportkörben az angolok nyertek kétszer, előtte az Európa Ligában a németek voltak a jobbak. A német sajtó szerint egyelőre kérdéses, hol rendezi majd a Spurs az első mérkőzést, a Wembley-ben, vagy korábbi terveinek megfelelően már a White Hart Lane-re visszatérve, ugyanis a saját stadiont még nem adták át. Januárig kell egyébként az UEFA-nál megnevezni a mérkőzésszínhelyt. A Dortmund védelme kiemelkedően jól teljesített az őszi BL-idényben, szükség is lesz erre a Spurs ellen, amelyben Harry Kane, a vb-gólkirály is játszik.

Olympique Lyon–FC Barcelona

Minden esélylatolgató szerint egyértelműen a katalánok a favoritok, igaz, néhányan emlékeztetnek arra, hogy a Lyon szeptemberben megverte idegenben a Manchester Cityt. A Barcelona hagyományosan nem balszerencsés a nyolcaddöntős párosításnál, a spanyol lapok a Lyon legnagyobb pozitívumaként azt jelzik, hogy kiváló az akadémiája. Ennél azért nehezebb dolga lesz a katalánoknak, akik például Samuel Umtitit éppen az OL-től szerződtették.

AS Roma–FC Porto

Noha az olasz együttes tavasszal a BL-elődöntőben játszhatott, s ősszel simán jutott tovább a csoportjából, ez az a párharc, ahol valós esélye van egy nem a legerősebb öt bajnokság valamelyikében szereplő csapatnak a negyeddöntőbe jutni. A Porto szenzációsan teljesített egy nem túl nehéz csoportban, a portugál bajnokságban pedig az első 13 fordulóban mindössze nyolc gólt kapott az Iker Casillas által dirigált védelem.

AFC Ajax–Real Madrid

A címvédőnek kiváló a mérlege a hollandokkal szemben, a legutóbbi hat mérkőzését mind megnyerte, 20-2-es gólkülönbséggel. A királyi klub nem olyan erős, mint az előző években volt, de erre a sorsolásra nem panaszkodhat. Itt tehet egy lépést a nagy álma felé, 1960 óta elsőként lehet sorozatban négyszeres győztes Európa első számú klubkupa-sorozatában. Az Ajax (egyébként a PSV-hez hasonlóan) plusz ötvenes gólkülönbséget produkált eddig a holland bajnokság 2018–2019-es idényében. A BL-ben a legutóbbi 14 mérkőzésén veretlen, de a tavaszi szakaszban 2006-ban játszott legutóbb.

Liverpool FC–FC Bayern München

Az egyik, ha nem a legnagyobb sláger a nyolcaddöntőben, részben a két csapat múltja miatt (ebből kiindulva, persze, ünnepelhetnénk az Ajax és a Real Madrid csatáját is), de főleg azért is, mert mind a két klubnál a negyeddöntő, de inkább az elődöntő volt a minimális célkitűzés. Ám a kettőből az egyik nem jut el odáig. Jürgen Klopp egyébként nem örül a párosításnak, s ezt magyarázza a mérlege is: egyetlen csapat ellen sem meccselt eddig olyan sokszor, mint a Bayernnel, s negatív a mérleg: 9 győzelem, 4 döntetlen, 16 vereség. A Liverpool sikerének valószínű feltétele az idegenbeli mérleg javítása. A csapat az Anfield Roadtól távol a legutóbbi öt meccsén öt vereséget szenvedett.

