Sporttörténelmi feladat vár este a Vidire

A magyar bajnok egyelőre a harmadik helyen ál a csoportban, lehet még második, de akár negyedik is. A Chelsea eddig minden mérkőzését megnyerte, már biztosan csoportelső. A Vidi vereséggel, noha akár meg is előzheti még akkor is az egyelőre előtte álló BATE Boriszovot, semmiképpen nem juthat tovább, vagyis nem kerülhet a második helyre – vagy a BATE, vagy egy bonyolult hármas holtverseny esetén a PAOK mindenképpen megelőzi.

A fehéroroszoknak és a székesfehérváriaknak egyelőre hat-hat pontjuk van, a BATE az egymás elleni eredmények összevetése alapján áll jobban. Ugyanakkor, ha ma este mindkettő kikap, a PAOK, amely most hárompontos, pontszámban utoléri őket, s az egymás elleni eredményekből összeállított hármas minitabellán az élre ugrik. Ez az esély jól jöhet a Vidinek: garantált, hogy a görögök is élet-halál meccset játszanak majd Szalonikiben.

Marko Nikolic azt mondta, csapata nem játszik majd 0-0-ra a Chelsea ellen, de ha a Vidi esélyeit nézzük, ez az eredmény is lehet üdvözítő. Ebben az esetben csak az kell, hogy a PAOK nyerjen Szalonikiben.

A Chelsea tegnap érkezett Budapestre, alig 36 órát sem tölt el nálunk, Maurizio Sarri nem is tartott edzést a Groupama Arénában, otthon gyakorolt szerdán, az ezúttal mellőzött sztárjaival együtt. Így is nagyon erős azonban a kerete, a fiatal tehetségei és a kiegészítőemberek mellett akad két spanyol (Fabregas és a Pedro) valamint egy francia (Giroud) világbajnoka is. A többiek között is olyan futballisták akadnak, mint a spanyol Marcos Alonso és Morata, valamint a brazil David Luiz és Willian.

A Chelsea 19-es „budapesti” kerete: Caballero, Bułka, Cumming kapusok, Emerson, Zappacosta, Christensen, Ampadu, Alonso, David Luiz védők, Barkley, Loftus-Cheek, Fàbregas, Jorginho, McEachran középpályások, Pedro, Willian, Hudson-Odoi, Morata, Giroud.

A Groupama Arénában 18.55-kor kezdődő mérkőzést a Sport1 közvetíti.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd