Titkok derültek ki Marco Rossiról

A könyv szerzője, Ch. Gáll András, a Magyar Idők munkatársa az InfoRádiónak azt mondta, az olasz szakember egy kivételesen őszinte ember, aki Magyarországon érte el a legnagyobb sikereit.

"Marco Rossi rendhagyó szövetségi kapitány, fájdalmasan őszinte figura, de ebből eddig nem sok haszna volt" - mondta a könyv szerzője, és példaként említette, hogy Olaszországban azért nem jutott feljebb edzőként a harmadosztálynál, mert konfliktusai voltak a klubtulajdonosokkal, ugyanis az ottani gyakorlat szerint aki edző akar lenni egy klubnál, fizetnie kell érte. Rossi nem akarta ezt a gyakorlatot folytatni.

"Emiatt csak akkor indul be a karrierje az ötven felé közeledve, amikor Magyarországon élő olasz barátja közvetítésével kapott egy ajánlatot a Honvédtól 2012-ben"

- idézte fel a hazai kezdeteket Ch. Gáll András. Onnantól a történetet már ismerik a magyar szurkolók: 2017-ben megnyerte a bajnokságot a Honvéddal, aztán egy idényen keresztül Dunaszerdahelyen volt sikeres edző, majd 2018 júniusában felkérték a válogatott szövetségi kapitányának.

A könyv több érdekességet is elárul Marco Rossiról. Például azt, hogy a nagypapája a Torino vérmes szurkolója volt, és a klub meccseire vitte az unokáját, de Marco Rossi a szíve mélyén mégis Juventus-drukker. Ezt nem nagyon reklámozta eddig, de a könyvből ez is kiderül.

A családjáról is sok minden kiderül a kötetben. Két gyermeke van, a 26 éves Simone a Posillipo Napoli élvonalbeli vízilabdacsapatának sztárja, aki

jövőre, ha minden jól megy, Magyarországon, talán az OSC csapatában folytatja pályafutását.

A 22 éves lánya jelenleg egyetemista.

"Rossiék legalább két évtizede egy Nápoly melletti kisvárosban laknak. Sophia Loren is odavalósi, szóval most már két emberről is híres Pozzuoli" - mondta Ch. Gáll András.

Nyitókép: MTI//Illyés Tibor