Vereség az olaszoktól Debrecenben

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együtteséből a térdműtéten átesett Hanga Ádámon és a kéztörést szenvedett Rosco Allenen kívül immár Keller Ákos is hiányzott, a nyáron Franciaországba szerződött center ugyanis szombaton vakbélműtéten esett át. A szakvezető a szombathelyi Tóth Norbertet hívta be a helyére. Bizonytalan volt Eilingsfeld János szereplése is: az Atomerőmű erőcsatára Hollandiában rúgást kapott a bordájára, végül azonban vállalta a játékot.

A túloldalon Meo Sacchetti kapitány nem számíthatott egyik legjobbjára, a nyáron a Philadelphia 76erstől a San Antonio Spursbe visszatérő Marco Belinellire.

A három napja Hollandiában 74-59-re nyerő nemzeti csapatot csaknem telt ház várta a Főnix Csarnokban, hétfőig már mintegy 6500 jegy talált gazdára. A felvezető programban az 1999-es Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott csapott össze a debreceni öregfiúkkal, így újra együtt kosarazott a 19 évvel ezelőtti gárdából többek között Gulyás Róbert, Czigler László, Sitku Ernő, Dávid Kornél, Halm Rolland, Németh István, Mészáros Zalán, Boros Zoltán és Kálmán László.

A "nagyválogatott" a vb-selejtező elején hozta a papírformát abból a szempontból, hogy próbálta felvenni a rendkívül mozgékony olaszok ritmusát. A Fenerbahcét erősítő Luigi Datome vezette vendégcsapat hat ponttal hozta a nyitónegyedet és öttel a másodikat, így a nagyszünetre már 39-28-ra elhúzott. Hazai részről csak Vojvoda Dávid és a nyáron Spanyolországba szerződött Perl Zoltán emelkedett ki társai közül.

Térfélcsere után a tavaly Európa-bajnoki nyolcaddöntős hazai válogatott rákapcsolt, és fantasztikus védekezéssel, ötletes támadásokkal 23 pontot szórt a harmadik felvonásban, amelynek utolsó 20 másodpercéig vezetett is (52-51). Az amerikai egyetemi bajnokságban edződő Golomán György is elkapta a fonalat, a közönség pedig óriási hangulatot teremtett az arénában.

A zárószakaszt egy 12-4-es sorozattal kezdték a "hosszabb" kispaddal rendelkező olaszok, így csakhamar kilenc pontra megléptek. Az utolsó perc 59-64-ről indult, Benke Szilárd faragott a hátrányon, de minden erőfeszítés ellenére csak három pontra sikerült csökkenteni a különbséget. A magyarok legjobbja Vojvoda lett 25 ponttal.

A válogatott november végén Horvátországban folytatja a selejtezősorozatot.

A selejtező első szakaszából az Ivkovics-legénység júliusban Litvánia és Lengyelország mögött a C csoport harmadikjaként jutott tovább a kvalifikáció második szakaszába. Ott a D jelű négyes első három helyezettjével, azaz a horvátokkal, az olaszokkal és a hollandokkal került össze. Az így kialakult J jelű hatos csoportból a legjobb három válogatott jut majd ki a jövő szeptemberi, kínai világbajnokságra.

J csoport, 2. forduló Magyarország-Olaszország 63-69 (14-20, 14-19, 23-13, 12-17)



A magyar pontszerzők: Vojvoda 25, Golomán 9, Benke 9, Eilingsfeld 8, Perl 7, Govens 5

A csoport többi mérkőzésén:

Litvánia-Hollandia 18.30

Lengyelország-Horvátország 21.00

A magyar válogatott további menetrendje a vb-selejtezőkön:

2018. november 29., csütörtök: Horvátország-Magyarország

2018. december 2., vasárnap: Magyarország-Hollandia

2019. február 22., péntek: Olaszország-Magyarország

2019. február 25., hétfő: Magyarország-Horvátország