Megnyílik a Duna Aréna nagymedencéje is

Vasárnap 8 és 16 óra között, aki szeretné, kipróbálhatja, hogy milyen az úszó és vizes sportok komplexuma, hol úszott Hosszú Katinka, Cseh László és Milák Kristóf.

“Hétköznap 11 és 14 óra között már eddig is nyitva tartottunk, de ebben az időben csak nagyon kevesen tudnak eljutni hozzánk. A BP2017 kiemelt célja, hogy a különleges épület különleges medencéit bárki kipróbálhassa, de figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az edzések is zavartalanok legyenek. Ezért döntöttünk úgy, hogy vasárnap biztosítunk lehetőséget arra, hogy bárki bejöjjön és ússzon. Amennyiben lesz rá igény, nem zárjuk ki, hogy ezen a napon később a nyitvatartást meghosszabbítjuk majd. - mondta Balogh Sándor, az üzemeltető BP2017 gazdasági igazgatója.

Mivel a Duna Aréna versenyhelyszín is, a versenyek idején a nyitva tartást a versenyek befolyásolhatják, a www.darena.hu oldalon erről folyamatosan tájékoztatjuk a látogatókat.

Az úszójegyek ára nem változik: 500 forint az ifjúsági (25 éves korig) és a nyugdíjas úszójegy, míg felnőtt jegy 800 forintért vásárolható meg. A pénztárak 7.30 és 15.15 között tartanak nyitva.

Nyitókép: Máthé Zoltán