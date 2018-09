Valóban akadt itt már néhány nagy pillanatunk az elmúlt bő két évtizedben. S mindig a meccs végén! 1997-ben az utolsó percekben született a világbajnoki pótselejtezőt érő „flipperes” gól, aztán 2010-ben a most hiányzó Dzsudzsák Balázs rúgott győztes gólt a meccs utolsó lövéséből, 2015 júniusában Stieber Zoltán vágott bomba gólt a franciaországi Eb felé fordítva a csapat szekerét. Persze, utóbbira mondhatjuk, más idő volt. Azóta mintha sok mindent elveszítettünk volna. Legfőképpen azt, hogy reálisan reménykedjünk.

Meglehetősen suta átkötés lenne azzal folytatni, hogy majd Marco Rossival hátha visszatérnek azok az idők. De

tény, hogy az utóbbi évek külföldi kapitányai közül ő az, akiben a leginkább bíznak a játékosok, ahogyan a Tamperébe elutazott magyar szurkolók véleményéből kiszűrhető, hisznek a drukkerek.

S talán ő az, akin leginkább látszik, hogy nagyon sokat jelent neki ez a megbizatás. A tamperei stadionban tartott sajtótájékoztatón hosszan beszélt arról, hogy azért benne a szokásosnál egy kicsivel nagyobb drukk, s azért érzi minden korábbi mérkőzésénél a szombatit másabbnak, mert pályafutása során először képvisel egy országot. Az, pedig, mint mondta, óriási felelősség.

Rossi elmondta, hogy mind az összeállítást, mind az egész felkészülést tekintve két mérkőzésben gondolkodik az előttünk álló napokat tekintve, hiszen kedden már a görögök elleni, újabb találkozó következik. Lovrencsics Gergő arról beszélt, hogy a kapitányt taktikailag nagyon felkészültnek találták, tegyük hozzá, senki sem most ismerte meg. Mint ahogyan Rossi is azt emlegette, hogy bár öt napja dolgozik együtt a keret, szinte minden játékost így, vagy úgy, de ismert, hiszen kisebb megszakításokkal, de 2012 óta a magyar futballban dolgozik.

Nem beszélt az elmúlt hetekben egyetlen elődjével sem, ennek ellenére biztosak lehetünk abban, hogy minden lényegesen információ birtokában van.

Szerinte a finnek 4-4-2-ben fognak játszani, s harcos, agresszív játékot nyújtanak majd, a magyar összeállítást pedig szombat délelőtt fogja véglegesíteni. Tekintettel lesz arra is, hogy kedden is kell majd játszani, de ez alkalmasint inkább csak azt jelenti, hogy bármi is lesz az eredmény, lesz változás a kezdő tizenegyben.

Beszélt Szalai Ádám kapitányi kinevezéséről is, megerősítette, hogy megtárgyalta a rutinos kulcsjátékosokkal, s mindannyian egyetértettek a javaslattal. Szalaitól azt várja, hogy vezéregyéniség legyen.

