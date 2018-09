A finnek elleni győzelem esetén ezt teszi majd Marco Rossi

View this post on Instagram

Szia Nagypapa! Remélem, jól vagy. Hány éve is mentél el? Túl sok. ‘94-ben volt, de az emléked most is itt él bennem. Ki tudja, milyen boldog leszel és büszke az unokádra, aki most a magyar válogatott szövetségi kapitánya... Igen, azé a Magyarországé... Az Aranycsapaté, melyben Puskás, Hidegkuti és a többiek játszottak és amiről annyit meséltél nekem. Emlékszel? Ma, szombaton elkezdődik ez az új kaland és ha a lehető legjobban kezdődik, akkor pontosan tudom, kinek ajánljam a győzelmet! Ha így lesz, akkor tudni fogom, hogy szurkoltál nekem, nekünk! Szeretlek! És mindezt Neked ajánlom! #marcorossi #magyarok #csakegyutt #mrrossi #hungary @mlsztv