Dudás Miklós: a doppingeltiltástól a világbajnoki dobogóig

Az Angyalföldi Sportegyesület versenyzője idén hosszú eltiltása után térhetett vissza, és az egyik legrangosabb számban, 500 méteren négyesben bronzérmet szerzett a nyár eleji Európa-bajnokságon és a múlt heti portugáliai világbajnokságon is.

Az InfoRádiónak azt mondta, nagyon elégedett, és ha az év elején azt mondják neki, hogy ilyen sikeres lesz az idei év, rögtön aláírta volna. A négyes jövőjéről úgy nyilatkozott, hogy az egységben még nagy fejlődési lehetőség van, s nem látja lehetetlennek a sikeres olimpiai szereplést sem.

"Nagyon sokat tudunk tenni annak érdekében, hogy még jobbak legyünk,

ez a bronzérem mind a négyünket motiválja, és látjuk, ha dolgozunk rendesen, akkor ebből olimpiai éremesélyes egység lehet"

- tette hozzá.

A kajakozó az elmúlt években sok nehézséggel nézett szembe, 34 hónapra eltiltották doppingvétség miatt. Ezzel kapcsolatban kifejtette, a gondjai 99,9 százalékát saját magának köszönhette.

"A problémákat mind én kreáltam a saját magam hülyeségeiből, de tanultam belőlük. Fel kell nőni a feladathoz, mert ez már egy komoly szint, ahova eljutottunk.

Ehhez már nem elég jó sportolónak lenni, az élet minden területén normálisan kell teljesíteni, be kell tartani a szabályokat, ezt én megtanultam a saját bőrömön"

- mesélte a világbajnok kajakozó.

Hozzátette azt is, hogy a sok hibáért megkapta a büntetését, vezekelt is sokat, de mindemellett tanult is belőle, más ember lett.

"Kellett ez a pofon, hogy átértékeljem a dolgokat, és még jobban megbecsüljem és még jobban odategyem magam az előttem álló feladathoz" - összegezett Dudás Miklós.

