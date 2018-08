Sós Csaba szerint van még hova fejlődni

A jövő nyári világbajnokságig időeredményekben jelentős fejlődésre lesz szükség hangsúlyozta az InfoRádiónak Sós Csaba.

"Azt mondtam, hogy legkevesebb 10 éremre számítok, magamban többnek gondoltam. Volt négy darab negyedik helyünk ami pár századon múlott, összességében nem lehetek elégedetlen, de van még feljebb" - értékelte az EB-t a szövetségi kapitány.

Sós Csaba szerint érthető, hogy Verrasztó Dávid miért volt extázisban a 400 vegyesen megnyert aranyérem után.

"Nem volt tökéletes a felkészülése, én mérhetetlenül aggódtam, és nem sok pénzt tette volna, hogy ezt az Eb-t megnyeri, de olyan rutinja van,

olyan szinten tudja úszni ezt a nagyon fájdalmas távot, annyiszor végigcsinálta, annyira uralja a testét, ami kellett ehhez minden együttvéve, hogy meg tudja nyerni ebben a szituációban ezt a versenyt"

- mondta Verrasztó Dávidról Sós Csaba.

Medencés úszásban Verrasztó Dávid mellett Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, és Milák Kristóf tudott nyerni. Ezüstérmet szerzett Kenderesi Tamás, illetve bronzot Burián Katalin. Késely Ajna három érmet is szerzett: két ezüstöt és egy bronzot.

A szövetségi kapitány szerint

Késely Ajna továbbra is töretlenül fejlődik és azt az ívet futja be, amit az edzők is álmodnak és a szurkolók is elvárnak.

"Nagy öröm volt, és nagyon közel volt az aranyéremhez is, remélem, hogy legközelebb összejön neki" - mondta optimistán a szövetségi kapitány.

Sós Csaba Burián Katalin 200 háton elért bronzérméről is beszélt. Mint mondta, Kata volt már dobogó közelében, de most végre csúcsformában volt és ki is jött neki a lépés. Bátran versenyzett és megérdemelte a bronzot. Mindemellett,

történelmi pillanat is volt a 200 hát döntő, hiszen most volt az első olyan Eb, ahol valaki jobbat úszott, mint Egerszegi Krisztina.

Nyíltvízi úszásban még nem ért véget az EB, eddig Rasovszky Kristóf két érmet szerzett, öt kilométeren győzött, 10 km-en ezüstérmes lett.

Nyitókép: (MTI/EPA/Patrick B. Krämer)