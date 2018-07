Faragó Tamás: morális válság a magyar vízilabdában

Magyarországon a vízilabdában a második hely is kudarc - Rajki Béla bácsi szavaival élve - ezt igyekeztünk alulmúlni - mondta Faragó Tamás olimpiai és világbajnok vízilabdázó, az InfoRádió állandó sportági szakértője.

Faragó Tamás szerint

a női vízilabda nincs könnyű helyzetben,

hiszen Magyarországon jóval kevesebben vízilabdáznak, s mégis ugyanazt a teljesítményt várják, mint mondjuk Amerikában, vagy Kanadában, ahol jóval többen. "Európában nagyon sok országban úgy gondolják, hogy ezt a játékot érdemes komolyabban figyelni, űzni, befektetni, mert ugyanúgy olimpiai érmet ad, mint minden más többi sportág" - tette hozzá.

A hölgyek jelentősen kicserélődött kerettel Európa négy legjobb csapata között

A csapat újjáalakult és és megfiatalodott, ennek tükrében elfogadható a negyedik hely, de az elvárás, és a cél korábban és most is az első hely volt - fogalmazott Faragó Tamás.

"A többi csapat bizonyos tulajdonságokban előrelépett, és van mit tanulni tőlük" - emelte ki.

Eljött az idő, hogy másoktól tanuljunk

A magyar férfi válogatott a nyolcadik helyen végzett. "Ez egyértelműen csalódás és szomorúsággal tölt el minket.

Mindig meg voltunk róla győződve, hogy a világ vízilabdasportját mi irányítjuk, mi mondjuk meg, hogy merre fejlődjön és azt vettük észre, hogy közben a világ elhaladt mellettünk"

- jegyezte meg az InfoRádió sportági szakértője. Hozzátette azt is, hogy játéktudásban, taktikai gondolkodásban a világ megelőzött minket, így joggal mondhatjuk, hogy ez az eredmény elég karcsú, és van mit tanulnunk a többiektől. Faragó Tamás a spanyol-szerb döntőt, és a bronzmeccset is felhozta példának: mindkét meccsen fantasztikus játékot láthattunk, s

kondícióban, izomerőben, labdabiztonságban, és labdatechnikában mind előttünk járnak ezek a csapatok.

Morális problémák

A férfi válogatottnak - amely mindig is a magyar csapatsportágak egyik büszkesége volt - most két évvel az olimpia előtt vannak morális és egyéb gondjai is - hangsúlyozta Faragó Tamás.

"A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem találunk játékosokat, hiába nevelünk tömegeket, a tömegekből tehetségek nem jönnek ki, és ezek

a tehetségek a világ viszonylatában nem ütik meg azt a szintet, amit mi várhatunk"

- tette hozzá.

Faragó Tamás azt is elmondta, hogy tudomásul kell venni, hogy a válogatottságot lemondó játékosok befejezték, és pihenni akarnak, csak az a probléma, hogy nem hagyták teljesen abba, hanem bizonyos feltételekhez kötik azt, hogy visszatérjenek a válogatottba. Ezért vannak morális problémák a vízilabdában, de a közeljövőben ez meg fog oldódni.

Az edző felelőssége minden

"Mindig a vezető viszi el a balhét, mindig a szakvezetőnek kell produkálni az eredményt, függetlenül attól, hogy milyen célt tűz ki maga elé, ennek ellenére

Märcz Tamás ennél lényegesebben többet tud, és miután a játékosok csinálják az edzőt, ő is ebben a helyzetben tanácstalan és csak sodródott az eredményekkel"

- vélekedett Faragó Tamás.

Nyitókép: Illyés Tibor