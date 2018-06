Koszovói győzelmükkel továbbjutottak a magyar kosarasok

A tavalyi Európa-bajnokságon nyolcaddöntős magyar válogatott a világbajnoki selejtező nyitányán, novemberben 70-60-as vereséget szenvedett Lengyelországban, majd Debrecenben 84-76-ra nyert Koszovó ellen, aztán februárban 80-75-re kikapott Litvániában, majd 64-57-re verte a lengyeleket Szombathelyen.

A koszovóiak több szempontból is nehéz helyzetből várták az ötödik fordulót. Egyfelől nyeretlenül sereghajtók voltak a C csoportban, emellett Brad Greenberg szövetségi kapitány nem számíthatott honosított amerikai játékosaira, a Debrecenben 21 pontot dobó Scott Bamforth-ra és Shawn Jonesra. Ráadásul szombaton autóbalesetben életét vesztette a válogatott Gazmend Sinani, és a karambol során megsérült Granit Rugova, Fisnik Rugova és Altin Morina, valamint a válogatott gyúrója, Kujtim Shala is. Granit nem dobott kosarat, Fisnik pedig 7 pontot szerzett a magyarok ellen novemberben.

A koszovói szövetség a tragédiára hivatkozva kérte a pristinai meccs elhalasztását, ezt azonban az európai szövetség nem engedélyezte. A hazaiak csak 11 embert neveztek a mérkőzésre, az utolsó helyet az elhunyt Sinani emlékére üresen hagyták.

Az egyperces gyászszünettel kezdődött találkozón - melyre ingyenes volt a belépés - Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese 12-14-nél egy 10-0-ás rohammal faképnél hagyta a házigazdákat. A 15. percre elolvadt az előny (30-30), sőt, a második negyedet 16-3-mal nyitó koszovóiak átvették a vezetést. A nagyszünetben 39-39 volt az állás, a héten a spanyol Estudianteshez szerződött Perl Zoltán a csapat legjobbjaként 10 pontnál tartott.

Térfélcsere után fej fej mellett haladt a két gárda, ekkor Vojvoda Dávid és Allen Rosco is belelendült, az utolsó játékrész 52-57-ről indult. Ebben 3 hazai pontra 12 magyar érkezett, és innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a válogatott, melynek legjobbja a 17 pontos csapatkapitány, Vojvoda Dávid lett.

A magyar csapat vasárnap 20 órakor a litvánok ellen zárja a selejtező első szakaszát a budapesti Tüskecsarnokban, a csoportból az első három helyezett jut tovább a kvalifikáció következő körébe. Ott a B jelű, horvát, olasz, holland, román négyes első három helyezettjével kerül össze, s a hatos csoportból a legjobb három válogatott jut majd ki a 2019-es kínai világbajnokságra.

A csoport másik meccsén:

Lengyelország-Litvánia 61-79