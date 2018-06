Kezdődik a nagy pesti vízilabda-őrület: mától medencében a Märcz-csapat

Idei második nagy tornáján száll vízbe a férfi vízilabda-válogatott: mától a Duna Arénában a Világliga nyolcas szuperdöntőjében szerepel. Este 20.15 órától Ausztrália lesz az első ellenfél.

Nem sok pihenő jutott a klubszezon zárása után a legjobb pólósoknak, mert mától már a válogatottban kell helytállniuk. A helyszín meglepő, mert Budapest beugróként vállalta el a Világliga végjátékának megrendezését, és ez összekuszálta Märcz Tamás szövetségi kapitány terveit is. Amint az InfoRádióban elmondta, a kísérletezésre szánta a tornát, amelyen több olyan játékost is be akart vetni, aki nem stabil tagja még a csapatnak, de hazai közönség előtt nem illik tesztelni. A szakvezető hozzátette, az éremszerzés reményében küldi harcba játékosait, de tudja, most van négy-öt erősebb válogatott is a mezőnyben.

Áprilisban a válogatott az Európa Kupa nyolcas döntőjében a hatodik lett, most a Duna Aréna a következő állomás: itt sorozatban hat összecsapás vár a gárdára. Ráadásul csak 13 játékost lehet nevezni, így a kapitánynak szűkítenie is kellett a keretét: Szakonyi Dániel, Vogel Soma, Jansik Szilárd, Nagy Ádám, Német Toni, Sedlmayer Tamás, Török Béla és Vadovics Viktor maradt ki.

A magyarok hétfőn 20.15 órától az ausztrálok ellen kezdik szereplésüket, majd a csoportban a montenegróiakkal és a japánokkal találkoznak. A másik ágon az Egyesült Államok, Horvátország, Kazahsztán és Spanyolország szerepel. A csoportmérkőzések után a csütörtöki negyeddöntőbe minden résztvevő bejut, pénteken lesznek az elődöntők, és szombaton a helyosztók.

A magyar válogatott kerete kapusok: Kardos Gergely (Szolnok), Nagy Viktor (Szolnok)

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Eger), Bátori Bence (Szolnok), Bedő Krisztián (Eger), Erdélyi Balázs (OSC), Jansik Dávid (Szolnok), Kovács Gergő (Eger), Manhercz Krisztián (FTC), Mezei Tamás (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Szolnok)

A szuperdöntő programja

hétfő:

A csoport:

Montenegró-Japán 16.45

Ausztrália-Magyarország 20.15

B csoport:

Horvátország-Kazahsztán 15.15

Egyesült Államok-Spanyolország 18.15

kedd:

A csoport:

Ausztrália-Japán 15.15

Montenegró-Magyarország 18.15

B csoport:

Horvátország-Spanyolország 16.45

Egyesült Államok-Kazahsztán 19.45

szerda:

A csoport:

Montenegró-Ausztrália 16.45

Japán-Magyarország 20.00

B csoport:

Horvátország-Egyesült Államok 15.15

Kazahsztán-Spanyolország 18.15

csütörtök:

negyeddöntő:

A2-B3 15.15

A3-B2 16.45

A1-B4 18.15

A4-B1 19.45

péntek:

az 5-8. helyért 15.15 és 16.45

elődöntő 18.15 és 19.45

szombat:

a 7. helyért 15.15

az 5. helyért 16.45

a 3. helyért 18.15

döntő 19.45