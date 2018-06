Kozák Danuta és Balla Virág az Eb királynői

Kozák Danuta és Balla Virág lett a magyar kajak-kenu válogatott legeredményesebb versenyzője a belgrádi Európa-bajnokságon, mindketten három érmet, abból kettő-kettő aranyat nyertek. A magyar csapat 15 éremmel zárta az Eb-t.

A legrövidebb távon, 200 méteren is minden éremből jutott a magyaroknak vasárnap. Kozák Danuta az 500 egyesben és négyesben nyert aranyérme után 200 egyesben nagyon fáradtan állt oda a rajthoz, de ez nem igazán látszott a teljesítményén, hiszen a lengyelek klasszisa, Marta Walczykiewicz mögött másodikként ért célba.

„A rajt nem sikerült jól, de nagyon boldog vagyok, hosszú hétvége hosszú másfél hét volt ez. Nem tudom, mi lesz a jövőben, a következő válogatón 200-on is elindulok, nem csak 500-on. Egy nagyon kicsi pihenés fér csak bele, utána máris folytatni kell a kemény munkát" – mondta Kozák Danuta, aki ezzel a teljesítménnyel a magyar csapat legeredményesebb versenyzője lett.

Hozzá hasonlóan két aranyat nyert, és mellé még egy bronzot is Balla Virág, aki vb-n és Eb-n még soha nem ment 200 egyest, de most elindult ezen a távon is, és harmadikként ért célba, majd nem sokkal később párosban Takács Kincsővel nyerni tudott 500 után 200 párosban is.

„Megcsináltuk a rajtot, szerintem a többiek meglepődtek, hogy ennyire el tudtunk jönni. 100 méter után már azt éreztem, hogy nagyon simám megvan. Ez már nem az én erőm volt, hanem Kincsőé" – mondta Balla Virág, aki arra a párhuzamra, hogy Kozák Danutához hasonlóan három éremmel, ebből kettő arannyal zárta az Eb-t, így felelt: „Hihetetlen, hogy Kozák Danutához hasonlítanak, hatalmas példaképem. Amikor ma reggel gratulált, annyira meg voltam szeppenve, hogy alig mertem vissza gratulálni neki."

Magyarország nyerte az éremtáblázatot a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon.

ország / arany / ezüst / bronz

Magyarország 6 5 4

Németország 4 5 2

Oroszország 3 6 3

Fehéroroszország 3 5 1

Spanyolország 3 1 3

Csehország 3 - -

Lengyelország 2 1 4

Portugália 2 1 1

Szerbia 1 1 1

Franciaország 1 1 -

Románia 1 1 -

Georgia 1 - -

Ukrajna - 2 3

Litvánia - 1 -

Szlovákia - 1 -

Belgium - - 2

Olaszország - - 2

Dánia - - 1

Moldova - - 1

Norvégia - - 1

Svédország - - 1

