Clearly I was scared out of my mind. I had to climb back one time and start over... always the first step is the hardest but sometimes you just have to jump, don’t let fear stop you! Iszonyatosan féltem. Egyszer vissza is kellett másznom a korláton és újrakezdeni... mindig az első lépés a legnehezebb de néha csak ugrani kell, ne engedd, hogy a félelem megállítson!

A post shared by Iron Lady (@hosszukatinka) on Jun 2, 2018 at 7:08pm PDT