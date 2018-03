Nagy bajban a Liverpool legendája

A Sky Sports felfüggesztette az együttműködést Jamie Carragherrel, a Liverpool legendás futballistájával, aki szakértőként tevékenykedik a csatornánál.

A lépésre azután került sor, hogy a korábbi játékos leköpött egy lányt.

A szombati esetről amatőr videofelvétel jelent meg. Az látható rajta, hogy egy drukker a Manchester United Liverpool elleni 2-1-es sikerével hergeli Carraghert egy mellette haladó autóból, mire a volt játékos dühében átköp a másik járműbe, és eltalálja az anyósülésén ülő - mint kiderült, 14 éves - lányt is.

"A legjobban azt sajnálom, hogy ebbe az egészbe belekerült egy lány is. Ez mindennél jobban emészt, ugyanilyen idős az én lányom is" - mondta a negyvenéves Carragher, aki 2013-ban vonult vissza, és azóta már saját hétfő esti elemző műsora van, és a mérkőzések közvetítésében is szerepet kap.

Carragher az egész pályafutását a Liverpoolban töltötte, több mint félezer meccset játszott a Vörösök színeiben.