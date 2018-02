Liu Shaolin Sándor: úgy haraptam a levegőt a végén, ahogy senki

"Hihetetlen, nagyon kemény verseny volt, és nagyon hosszú volt idáig az út" - mondta Liu Shaolin Sándor, aki elsőként hozta be a magyar váltót az olimpiai döntőben. "Csapatként jutottunk ide, és nagyon össze kellett rakni magunkat, de most mi vagyunk a legjobbak. Egyetlen hibát sem követtünk el, és most nincsenek szavak..."

Egyéniben mindhárom számában kizárták Liu Shaoangot, de most ő indította meg a végén a magyar aranytámadást. "A váltó után az egyéni problémák eltűntek. Csak arra tudunk gondolni, hogy 38 év után született ismét magyar olimpiai érem, és ráadásul egyből egy arannyal kezdtünk. Hihetetlen..."

"Elég felfoghatatlan ez az egész. Kemény volt a futam, nagyon mentünk az elejétől, próbáltunk nyugodtan korizni, és sikerült. Nyolc-kilenc évesen nyitott pályán kezdtünk, és most itt vagyunk a világ tetején" - mondta Burján Csaba.

"Amikor készültünk a döntőre, azt gondoltam, hogy mindegy lesz, hányadikok leszünk, elsírom magam. Nagy volt a feszültség, kilenc napot kellett várni a döntőre. Aztán beértem, és nem éreztem semmit. Még át kell élni, kell hozzá pár nap" - mondta Knoch Viktor, aki már a 2006-os torinói játékokon is pontszerző volt.

"A második helyen kaptam meg a váltót, de annyira sok adrenalin volt bennem, hogy tudtam, a kanadaiak csak a pályát akarják tartani, de én nem hagyom magam és mindenképpen előremegyek. Megcsináltam, úgy haraptam a levegőt a végén, ahogy senki" - mondta Liu Shaolin Sándor.

