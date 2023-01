Ez az árhullám nem megy le egyhamar - a nap hírei

Jövő csütörtökre összehívta az oktatási sztrájkbizottság következő ülését a köznevelési államtitkár. A Belügyminisztérium közleménye szerint felhívták a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete vezetőinek figyelmét arra, hogy a január 23-ától meghirdetett országos sztrájknapokon az intézményvezetőknek és a tankerületek vezetőinek mindent meg kell tenniük, hogy biztosítsák az elégséges szolgáltatást. A pedagógus-szakszervezetek előzőleg a sztrájkot korlátozó törvény hatályon kívül helyezését követelték. Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott: a módosított jogszabály láthatatlanná tette a munkabeszüntetést, mert a sztrájk idején is meg kell tartani az órák 50 százalékát. Komjáthy Anna, a PDSZ országos választmányi tagja azt mondta: a szakképzésben is megalakult a sztrájkbizottság.

Érdemi béremelést sürget a kulturális ágazatban dolgozóknak a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. A magyar kultúra napja apropóján kiadott közleményében az érdekképviselet arra hívja fel a figyelmet, hogy a dolgozók nagy többségét legfeljebb garantált bérminimumért foglalkoztatják. Az érdekképviselet szerint a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor ígért béremelés csak részben valósult megA Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete szerint vészesen fogy a magyar társadalom széles rétegei számára elérhető kulturális intézményrendszer is.

Lassú, elhúzódó apadásra számít a most áradó magyarországi folyószakaszokon az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jelenleg országszerte 510 kilométer szakaszon van készültség. Siklós Gabriella az InfoRádióban megismételte: a Sajó és a Tarna teljes magyarországi szakaszán harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A nagy folyók közül a Dunán nem várható vízszintemelkedés, a Tiszán várhatóan a felső szakaszon lép majd életbe a legalacsonyabb készültség.

Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű 3-as blokkja. Az erőmű honlapján Kovács Antal kommunikációs igazgató azt közölte: a blokk teljesítménye tegnap a generátorvédelem áramváltójának hibája miatt csökkent 50 százalékra. A berendezést kicserélték, és még csütörtökön megkezdték a felterhelést. Az Országos Atomenergiahivatal hangsúlyozta, hogy a blokk biztonsága nem volt veszélyben.

Magyarország mentességet kapott az Európai Bizottságtól a februárban élesedő újabb orosz szankció alól – értesült a Világgazdaság. Így a Mol továbbra is hozhat be gázolajat a pozsonyi finomítóból, ezzel elkerülhető itthon a termékhiány. A Portfolio emlékeztet, hogy a Slovnaft pozsonyi finomítója nem csak a magyar, hanem a cseh, az osztrák és a lengyel piacot is kiszolgálja, ezért komoly lobbizás indult azért, hogy mentességet kapjon a szankció alól.

Rögzített áron vásárolhatnak gázt márciustól szeptember végéig állami és önkormányzati intézmények egy friss kormányrendelet értelmében. Az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint a fixált árakra átállni kívánóknak január 27-én éjfélig nyilatkozniuk kell a földgázkereskedőjük felé arról, hogy a jogosultságuk fennáll, és igénybe veszik a módosított elszámolást.

Megkapta a katasztrófavédelmi engedélyt a debreceni akkumulátorgyár, így elindítható az üzem építési engedélyezési eljárása - számolt be a Népszava. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerint nem veszélyezteti a Debrecenben és környékén élők biztonságát a kínai cég által tervezett akkumulátorgyár. Az ügyben Debrecenben újabb közmeghallgatást tartottak, amelyen sokan aggályaikat fejezték ki egyebek mellett azért, mert szerintük az épülő üzem veszélyezteti a környék ivóvízbázisát, a megnövekedett forgalom pedig nem csak a levegőt szennyezi, hanem a térségben élők nyugalmát és biztonságát is zavarja.

Egyelőre nem kap Leopard harckocsikat Ukrajna, miután a ramsteini tanácskozáson nem sikerült megállapodni erről. A németországi amerikai légi támaszponton 54 ország képviselőinek részvételével tartott tanácskozás levezető elnöke, Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter az ülés utáni tájékoztatóján kiemelte, hogy átfogó és ütőképes támogatási csomagról egyeztek meg, amelynek révén Ukrajna első alkalommal kap nyugati gyártmányú modern harckocsit. Ez a brit Challenger 2, amellyel Nagy-Britannia támogatja Ukrajnát. A világ legerősebb harckocsijának számító német Leopard 2 ügyéről azonban még nem egyeztek meg.

Az ugrásszerűen megnövekedett ukrán gabonaimport miatt lépéseket vár az Európai Bizottságtól a lengyel, a cseh, a román, a bolgár és a magyar agrárminiszter. Erről Nagy István tárcavezető beszélt. A magyar tárcavezető a berlini Nemzetközi Zöld Hét keretében egyeztetett több uniós agrárminiszterrel az Európai Unióban kialakult agrárpiaci helyzetről.

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a tej és tejtermék piacán a Gazdasági Versenyhivatal, a szervezet gyanúja szerint a verseny korlátozása vagy torzulása is hozzájárulhatott az árak emelkedéséhez. A közlemény szerint nagymértékben emelkedett a tej- és tejtermékek fogyasztói ára a közelmúltban, és ez a folyamat a mai napig is tart, miközben olyan jelzések érkeztek a versenyhivatalhoz, hogy a hazai termelő- és feldolgozó cégek beszállítói pozíciói gyengültek.

Hétfőn reggel elkezdődik a Velencei-tó vizének pótlása a Pátkai-tározóból - jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A közlés szerint a Velencei-tó péntek reggeli vízállása 85 centiméter volt, ami 45 centiméterrel van a téli minimum üzemvízszint alatt, vagyis jelenleg 11 millió köbméter víz hiányzik a tóból.

Veszélyes lehet a túrázás hétvégén, mert a felázott talaj és az erős szél miatt könnyebben kidőlhetnek az erdei fák - figyelmeztet több állami erdőgazdaság. Az Egererdő azt kérte, hogy a Mátrában és a Bükkben senki ne menjen az erdőbe. Az Ipoly Erdő honlapján tette közzé a legveszélyesebb szakaszokat.