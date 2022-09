Íme az állami gázkorlátozás menete - a nap hírei

Kihirdette a kormány a gázkorlátozás menetét. A kabinet 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami intézmények és gazdasági társaságok részére. Megjelent a hőmérsékletek központi szabályozása is: a 14. életévüket be nem töltött gyermekeket nevelő, oktató intézményekben legalább 20 fokot kell érni. Október 1-jétől ugyanakkor az állami intézményekben a hőmérséklet nem haladhatja meg a 18 fokot. Kivételt jelentenek az egészségügyi-, a bentlakásos ellátást nyújtó szociális és a gyermekvédelmi intézmények, valamint a bölcsődék, illetve a közönség számára nyitva tartó uszodákban 18 foknál magasabb hőmérséklet is biztosítható.

Elsősorban bölcsődék, óvodák, iskolák és bentlakásos szociális otthonok kaphatják meg azt a 400 konténerkazánt, amelyek beszerzéséről most jelent meg határozat a Magyar Közlönyben. Az ipari minisztérium közleménye szerint a pelletet, biomasszát elégető eszközök időigényes engedélyeztetés nélkül telepíthetők. A rendszerbe kötést is gyorsan, mindössze néhány nap alatt el lehet végezni. A technológia azonban csak ott használható, ahol a hő, meleg víz az épületben lévő radiátorokba, hőcserélőbe bejuttatható. Az ipari tárca és a Belügyminisztérium közös munkacsoportot hoz létre a pontos helyszínek beazonosítására és a telepítés sorrendjének meghatározására.

Az igazságügyi miniszter szerint előremutató tárgyalások zajlanak Brüsszelben a Magyarországnak járó pénzek folyósításáról és nem áll fenn a forrásmegvonás veszélye. Varga Judit a tagországok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek ülése után azt mondta: teljes a nyitottság a megoldásra a tagállamok részéről is. Megismételte: Magyarország tizenhét intézkedési javalatot tett le az asztalra, amelyek alkalmasak arra, hogy orvosolják az Európai Bizottságnak a feltételességi eljárás keretében hangoztatott aggályait.

Elindult a kedvező kamatozású Agrár Széchenyi Beruházási Hitelprogram MAX – közölte az Agrárminisztérium. A futamidő 10 év, a kölcsön kamata fix 1,5 százalék. Az új, államilag támogatott hitel felhasználható agrárberuházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A KAVOSZ Zrt. által működtetett regisztráló irodák már fogadják a mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási-, halgazdálkodási- és élelmiszeripari gyártási tevékenységet végző kis-és középvállalkozások beruházási hitelkérelmét.

Magyar-német kormányzati munkacsoport alakult a közlekedési együttműködés erősítésére - közölte a közlekedési államtitkár Berlinben. Vitézy Dávid a német szövetségi közlekedési miniszterrel folytatott megbeszélése után kiemelte: az együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy hidrogénhajtású motorvonatok álljanak üzembe a nem villamosított magyarországi vasútvonalakon. Az államtitkár hozzátette: dolgoznak mellett azon is, hogy jobban összehangolják a vasúti menetrendeket.

Hatékonyabb fellépést sürgetett a globális kihívások kezeléséhez az ENSZ-közgyűlés ülésszakának megnyitóján a világszervezet főtitkára. António Guterres úgy vélte: a geopolitikai feszültségek akadályozzák a fejlődést. Mint mondta: a krízisek sora, vagyis az ukrajnai háború, a klímaválság, a fejlődő országok nehéz pénzügyi helyzete, veszélyezteti az emberiség jövőjét és a bolygó sorsát. António Guterres sürgette a tehetős országokat, hogy az olaj- és gázipari vállalatoknál keletkezett nagy nyereségek megadóztatásából előteremtett összegekből segítsék a klímaváltozás negatív hatásai által sújtott országokat és a magas élelmiszer- és energiaárakkal küzdő lakosságot.

Moszkva tervei szerint népszavazást tartanak péntektől az Oroszországhoz csatlakozásról a szakadár donyecki és luhanszki régió, valamint a dél-ukrajnai Herszon és Zaporizzsja megyék területein. Kijev szerint Ukrajna a referendumok ellenére is folytatja a jogellenesen elfoglalt területek visszafoglalását. Közben Oroszországban háborús törvénymódosításokat fogadott el a törvényhozás alsóháza. Elemzők szerint a lépés az általános mozgósítás előkészítése lehet. Azt is büntetnék, ha valaki megadja magát az ellenségnek - ezért akár 15 évet is kaphat az orosz katona hazatérése után.

Csak kinyomtatott, papíralapú érvényes jeggyel léphetnek be a magyar szurkolók a lipcsei stadionba pénteken, ahol este háromnegyed-kilenckor rendezik a Németország-Magyarország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzést. Sipos Jenő, a magyar szövetség szóvivője az M4 Sport műsorában hangsúlyozta: a német szövetség tájékoztatása szerint az arénánál telefonról nem lehet leolvasni a jegyeket. Hétfőn a magyarok az olaszokkal játszanak a Puskás Arénában. Az MLSZ továbbra is sportszerű viselkedést vár el a drukkerektől.