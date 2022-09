Vasárnap fél 11-kor áll elő véleményével az Európai Bizottság - a nap hírei

A kormány december 31-ig meghosszabbítja az élelmiszer- és a benzinárstopot, a kamatstop pedig egészen június 30-ig marad fenn - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette: megmarad az átlagos fogyasztásig bevezetett rezsistop is. Úgy vélte: ha az energetikai szankciók megszűnnek, vagy véget ér a háború, rohamosan csökkenni fog a gáz és az olaj ára is. A kormány döntött az energiaintenzív, feldolgozó iparban működő kkv-k támogatásáról is, a program októberben indul és 2023-ig tart. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta: az érintett cégek energiaszámláinak kifizetéséhez nyújt 50 százalékos támogatást az állam 3 hónapra. A kormány azt kéri a támogatásért cserébe, hogy a cégek a munkahelyek 90 százalékát őrizzék meg a 2021 végi szinthez képest. A gyármentő programról és az új munkahelyvédelmi akcióterv ügyében a következő hetekben dönt a kormány.

A jövő héten, hétfőn és pénteken nyújtja be a kormány az Országgyűlésnek az uniós jogállamisági eljárás lezárásához szükséges törvényjavaslatokat - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta: a kormány az Európai Bizottság által kérteket vagy elfogadta, vagy ott ahol nem tudta elfogadni, sikerült mindkét félnek megnyugtató kompromisszumra jutni. Hozzátette: a jogszabályok novemberben hatályba lépnek, azután szüntethetik meg a jogállamisági eljárást. Kitért arra is, hogy Brüsszellel folynak a tárgyalások a helyreállítási alapról is, amellyel kapcsolatban a pályázatokat kiírták, a kifizetéseket is megkezdték, de a Bizottsággal nem jött létre a megállapodás.

Vasárnap, magyar idő szerint délelőtt fél tizenegykor tájékoztatja a nyilvánosságot a magyar jogállamisági eljárásban hozott döntésről az Európai Unió költségvetési biztosa - közölte Johannes Hahn szóvivője. Reggel fél kilenckor kezdődik majd az Európai Bizottság biztosi kollégiumának ülése. A testület dönt a magyar jogállamisági eljárásról, ami az uniós források védelmét szolgáló mechanizmust jelenti. A Bizottság csak javaslatot tehet a tagállamoknak, ebben az ügyben nincs vétójog, elegendő a minősített többség az előterjesztés elfogadásához.

A kormány továbbra is elkötelezett a Dél-budai Centrumkórház megvalósítása iránt – közölte a projekt miniszterelnöki megbízottja a Magyar Nemzettel. Bedros J. Róbert elmondta: időarányosan halad a szuperkórházként is emlegetett intézmény tervezése. Hozzátette: az 1200 ágyas Dél-budai Centrumkórház Magyarország egyik legmodernebb létesítménye lesz. Ma Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón a budapesti egészségügyi beruházásokról szólva azt mondta: a Dél-budai Centrumkórház tervei hamarosan elkészülnek, semmit nem töröltek, a beruházási stop végével meg fogják ezeket valósítani.

A Momentum támogatja a nemzeti energiacsúcs összehívását, amelyet Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kezdeményezett Orbán Viktor miniszterelnöknél. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, a nemzeti energiacsúcsra felhívó kezdeményezés azért született, mert az önkormányzatok növekvő energiaköltségei miatt országszerte veszélybe kerültek olyan önkormányzati szolgáltatások, mint a közvilágítás, a távfűtés, a hulladékszállítás, az önkormányzati épületek és létesítmények üzemeltetése.

Az LMP 300 milliárd forintos épületszigetelési és fűtéskorszerűsítési program azonnali létrehozását követeli a kormánytól. Gál József, az ellenzéki párt szóvivője fővárosi tájékoztatóján elmondta: a valódi rezsicsökkentés továbbra is a fel nem használt energia. Kiemelte: Magyarországon a lakások 70-80 százaléka nem felel meg a korszerű műszaki és hőtechnikai követelményeknek, pártja emiatt petíciót is indított a program azonnali elindítása érdekében.

Lezárták a Szabadság hidat és a Vámház körutat a Fővám tér és a Lónyay utca között a hétvégén az Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódó autómentes hétvége miatt, több villamos közlekedése is változott. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lezárás vasárnap estig tart, a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos egész hétvégén nem jár. Emellett hétvégén a Pesti alsó rakpartot megnyitották a gyalogosok előtt.

Meghalt Frank Tibor professzor, akadémikus, egyetemes történész, anglista-amerikanista - közölte az ELTE Angol-Amerikai Intézetének vezetősége. Frank Tibor szeptember 15-én hunyt el 74 éves korában. Frank Tibor 2018 óta professor emeritusként dolgozott az ELTE Angol-Amerikai Intézetében. 2006-ban tagjai közé választotta a londoni székhelyű brit Royal Historical Society. Frank Tibor elsősorban politika- és társadalomtörténetet tanított.