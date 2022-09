Így várjuk a fűtési szezont - a nap hírei

Az energiahivatal elnöke szerint Magyarország felkészült a fűtési időszakra a megfelelő gáztározói készleteknek és a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően. Horváth Péter János a Portfoliónak adott interjúban kiemelkedőnek nevezte a belföldi gáztározó-kapacitásokat. Úgy vélte ugyanakkor, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az energiahatékonyságra, valamint az energiafüggetlenség fokozására. Szólt arról is, hogy az olcsó orosz vezetékes gázról nem lehet gyorsan leválni kellő egyéb alternatíva hiányában, maga a leválás pedig nagyobb gazdasági áldozatokkal járhat. Hozzátette: az máris látszik a heti gázfogyasztási adatokon, hogy a lakosság és az ipar is elkezdett spórolni.

A pedagógusok követeléseinek teljesítésére szólítottak fel a budapesti tüntetés résztvevői. A megjelentek kockás ingben a Szent István bazilikánál gyülekeztek és onnan vonultak a közoktatásért felelős Belügyminisztériumhoz. Péntek estére virrasztást hirdetett a Diákok a tanárokért csoport. A követelések között szerepel, hogy a kormány méltó módon viszonyuljon a tanárokhoz, csökkenjenek a diákok tantervi terhei, javuljon az oktatás körülményeinek és az épületeknek a színvonala és legyen sürgős megoldás a tanárhiányra.

A bírósági végzésnek megfelelően nem kezdi el jövő hétfőn a munkabeszüntetést a Mozdonyvezetők Szakszervezete, de a tavaszi sztrájkmegállapodásban foglalt jogos követelések teljesítésére szólítja fel a MÁV vezetését. A Fővárosi Törvényszék csütörtöki döntése szerint nem volt elegendő a sztrájk előtti egyeztetésekre szánt idő, ezért a sztrájk szeptember 5-i megkezdése sem jogszerű. Ugyanakkor a mozdonyvezetők szakszervezete arra is felhívta a figyelmet, hogy a végzés megállapítja: a MÁV-Start a vasutasnapi kifizetéssel nem a 300 ezer forintos sztrájkkövetelést teljesítette, hanem a munkavállalóknak egyébként is járó juttatásból fizetett ki 230 ezer forintot.

Hétfőn életbe lép a 4 zónatípusból álló egységes parkolási rendszer Budapesten. A Fővárosi Közgyűlés még júniusban fogadta el az új szabályokat. Az A zónában 600 forint lesz a parkolás óránként és este 10 óráig kell fizetni. A B zónában 450 forintot kérnek reggel 8 és este 8 között. A C zónában 300 forintba került az óránkénti díj 8–18 óra között. A D zónában 8–18 óra között 200 forintba kerül a parkolás óránként.

Többször is károsodott az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőmű – közölte a létesítményben tett látogatása után a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Rafael Grossi ezt tarthatatlannak nevezte, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy látogatása idején is közelről hallatszott a nehézfegyverek, aknavetők zaja. Több fős csapata továbbra is jelen lesz a zaporizzsjai atomerőműben. Közben az Enerhoatom azt közölte: visszakapcsolták az orosz támadások miatt leállt energiablokkot a zaporizzsjai atomerőműben.

Továbbra is kiáll a G7 csoport az orosz kőolaj árának korlátozása mellett. Moszkva korábban elutasította az elképzelést. A legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet a közös nyilatkozatban megerősíti, hogy kidolgozzák és bevezetik az orosz nyersolaj és olajtermékek tengeri szállítására lehetőséget adó szolgáltatások globális tilalmát. Korábban az orosz miniszterelnök-helyettes elutasította a G7 csoport terveit és azt mondta: Moszkva nem fog szállítani kőolajat és olajtermékeket azoknak az országoknak, amelyek támogatják az orosz kőolaj árának a korlátozását.

Fokozottabb felkészülést javasolt a koronavírus-járvány őszi és téli hullámaira az uniós tagországoknak az Európai Bizottság. Az unión belüli szabad mozgás biztosítását ugyanakkor továbbra is döntő fontosságúnak tartja a brüsszeli testület. A brüsszeli testület a többi között az oltási kampányok fokozását és az egészségügyi rendszerek felkészítését szorgalmazza. Azt is hangsúlyozta, a tagállamoknak újabb stratégiákat kell kidolgozniuk.

Nagyobb rugalmasságot és gyorsabb ügyintézést sürgettek a kohéziós alapok pénzeinek elosztásakor az uniós tagországok területét felelős miniszterei Prágában. Ivan Bartos, az unió soros elnöki tisztét betöltő Csehország regionális fejlesztési minisztere a tanácskozás után arról beszélt, hogy a szegényebb régiók támogatására szánt európai alapok pénzeit a tagországok az energetikai válság következményeinek felszámolására is felhasználhatják.

Nem kapott kellő támogatást a cseh parlamentben a Petr Fiala jobboldali koalíciós kormánya ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány. Az ellenzéki pártok által benyújtott előterjesztést 22 órás vita után csak 84 ellenzéki képviselő támogatta, ami nem volt elegendő a kormány menesztéséhez. Az ellenzék szerint azért kellene lemondania a kabinetnek, mert képtelen kezelni az energiaválságot, és mert a civil hírszerzés igazgatója lemondott, miután elismerte, hogy kapcsolatot tartott fenn egy korrupcióval gyanúsított személlyel.