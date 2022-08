"Legyen hatósági áras a PB-gáz!" - a nap hírei

Harmadfokú, legmagasabb szintű hőségriasztást adott ki az ország egész területére szerdától péntekig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy a hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást.

Egységes állásfoglalás nem született, így a kisbenzinkutak üzemeltetői maguk döntik el, hogy kinyitnak-e az ünnepi hétvégén – közölte a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet azután tartott rendkívüli közgyűlést, hogy a kereskedelempolitikai államtitkár bejelentette: még ebben a hónapban megkapják az elmaradt támogatást a kisbenzinkutak, a kormány 18,5 milliárd forintot különített el erre. Ezt volt az egyik követelés, amelynek nyomatékot akartak adni az ünnepi bezárással. Szövetségük egyben kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a MOL ügyvezetésével a vidék jobb üzemanyag ellátása érdekében.

Szigorította a fakivágás - nemrég enyhített - szabályait az agrárminiszter. A mai Hivatalos Értesítőben megjelent miniszteri utasítás korlátozza a tarvágás lehetőségét, és azt is kimondja, hogy a megnövekedett tűzifa-keresleti igényt az állami erdőgazdálkodónak elsősorban akác főfafajú átmeneti erdők kivágásával kell teljesíteni. Nagy István miniszter megerősítette azt is, hogy természetvédelmi vagy Natura 2000 területen az őshonos fák tarvágása továbbra is tilos. Az ellenzéki pártok győzelemkén kommentálták a bejelentést. A WWF Magarország is üdvözölte a lépést, erdőprogramjának vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy miniszteri utasítás nem ír felül egy kormányrendeletet, azaz a fakivágás megkönnyítéséről szóló korábbi rendeletet.

A megújuló energiaforrások elérésének könnyebbé tételét követeli a kormánytól a Párbeszéd. Az ellenzéki párt arra szólította fel a kabinetet, hogy azonnal teremtse meg a jogszabályi és információs hátterét annak, hogy a magyar állampolgárok olcsón és könnyen juthassanak megújuló energiához. A Párbeszéd frakciója hétfőn határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amiben követeli, hogy a kormány törölje el az áfát a megújuló energiák esetében.

Törvénymódosítást kezdeményez az MSZP társelnöke annak érdekében, hogy minden palackos PB-gáz hatósági áras legyen. Tóth Bertalan a közösségi oldalán azt írta: a jelenleg hatósági áras 11,5 kilogrammos palack helyett, illetve mellett egyre inkább más töltettömegű palackok jelentek meg, amelyekre nem vonatkozik a hatósági ár, ezért drágábban is lehet megvásárolni ezeket.

Kaotikusnak tartja a víziközműrendszerek kezelésével kapcsolatos kormányzati elképzeléseket az LMP. Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának elnöke úgy fogalmazott: veszélyben van Magyarországon az ivóvízellátás. Az ellenzéki politikus közölte: a kormányzat az ágazat problémáinak megoldása helyett zsarolással akarja állami kézbe venni a több ezer milliárd forint értékű hálózatokat, azzal fenyegetve, hogy ellenkező esetben nem ad forrást a működtetéshez. Hozzátette: a következő 15 évre 3 ezer milliárd forint hiányzik ahhoz, hogy a legfontosabb közszolgáltatást Magyarországon fenn lehessen tartani.

Kiszáradás fenyegeti Magyarországot a következő évtizedekben az ELTE kutatása szerint, ha nem sikerül megállítani a klímaváltozást. A tanulmány készítői elsősorban az Alföld északi és középső részein, a Kisalföldön és a Dunántúl északkeleti részén valószínűsítik a szárazság kiterjedését.

Minden idők egyik leggyengébb almatermése várható az idén a szárazság és a hőség miatt Magyarországon. A Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet közleménye szerint nem kizárt, hogy a 300 ezer tonnát is alig éri el a termésmennyiség, ami a sokéves átlag fele.

Már Magyarországon is elérhető a majomhimlő elleni védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt közölte, hogy Magyarország 2560 adag vakcinát kap, amely 1280 ember oltására elegendő. Az oltás két dózisból áll, amelyet egy hónapos különbséggel kell majd beadni. Augusztus első két hetében újabb 20 embernél igazolták a majomhimlő-fertőzést, ezzel a Magyarországon diagnosztizált esetek száma 62-re nőtt.

Kettős magyar siker született a 200 méteres férfi pillangóúszás döntőjében a római vizes Európa-bajnokságon. Milák Kristóf címét megvédve az első helyen csapott célba és aranyérmet nyert, míg a finálé másik magyar versenyzője, Márton Richárd nagyot hajrázva ezüstérmes lett. A női 100 méteres vegyesúszás döntőjében is két magyar úszó volt érdekelt: Sebestyén Dalma a 7., Hosszú Katinka pedig a 8. helyen zárt.

Nyitókép: MTI/EPA/Dumitru Doru