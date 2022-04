Orosz energiaszankciók: minden marad a régiben - a nap hírei

Nem született döntés az orosz kőolaj-, és gázimport szankcionálásáról az uniós tagországok külügyminisztereinek luxembourgi ülésén, de a büntetőintézkedések lehetősége továbbra sem került le a napirendről. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a tanácskozás után hangsúlyozta: az eddig bevezetett szankciók jelentős hatással vannak az orosz gazdaságra, de további tárgyalás szükséges arról, milyen intézkedések hozhatók még a jövőben Előzőleg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozáson megismételte: Magyarország az energiaellátását a jövőben is biztosítani fogja, így nem szavaz meg olyan javaslatot, mely akár a kőolaj, akár a földgázszállításokra vonatkozó szankciókat tartalmazna.

Moszkva nem állítja le, az orosz szóhasználat szerint, különleges hadműveletét Ukrajnában a béketárgyalások következő fordulójának megkezdése előtt – fogalmazott az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov az orosz állami televíziónak ugyanakkor kijelentette: nem látja értelmét az Ukrajnával zajló tárgyalások folytatásának. Az orosz diplomácia vezetője úgy fogalmazott: Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselőjének javaslata, hogy az EU folytassa az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokat, nagyon komoly hátraarcot jelent az európai külpolitikában. Közben Josep Borrell az uniós külügyminiszterek luxembourgi ülése után azt mondta: az Európai Unió támogatja az Ukrajnának szánt fegyverszállítást.

Az orosz erők súlyos támadásra készülnek Kelet-Ukrajnában - fogalmazott moszkvai tárgyalásai után az osztrák kancellár. Karl Nehammer volt az első európai vezető, aki személyesen tárgyalt Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta. Az osztrák politikus arra szólította fel az orosz elnököt, hogy vessen véget Ukrajna megszállásának és elfogadhatatlannak nevezte az orosz hadsereg által elkövetett háborús bűncselekményeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió továbbra is egységes az Oroszország elleni szankciók ügyében. A kancellár szinte semmit nem közölt arról, hogy az orosz elnök miképpen reagált a felvetéseire.

Dél-Koreától kért hadi felszerelést az ukrán elnök a szöuli parlamenthez intézett videoüzenetében. Volodimir Zelenszkij azt mondta: Ukrajnának többféle hadi technikára van szüksége a repülőgépektől a tankokig. Hozzátette: a fegyverekkel nemcsak az ukrán civilek életét menthetik meg, de elejét vehetik annak is, hogy Oroszország más országok ellen indítson támadást. A szöuli védelmi minisztérium március végén már bejelentette, hogy útnak indított egy 1 milliárd von, mintegy 278 millió forint értékű segélyszállítmányt is a háború sújtotta országba.

Figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt indít a MÁV a balesetek visszaszorítása érdekében. A társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy drasztikusan nőtt a vasúti átkelőkben történt balesetek száma: tavaly 50 százalékkal több ilyen baleset történt, mint az előző évben. Idén már 16-an haltak meg vasúti átjáróban történt balesetben, csaknem annyian, mint tavaly egész évben. Homolya Róbert közölte: szeretnék szigorítani a KRESZ szabályait.

A piaci visszaéléseket tiltó szabályokról adott ki körlevelet a jegybank a tőzsdei értékpapír-kibocsátóknak, az uniós rendelet eddiginél egységesebb alkalmazásának elősegítés érdekében. Az MNB közleményében kiemeli: az elmúlt időszak felügyeleti tapasztalatai alapján megfogalmazott jó gyakorlatok alkalmazása kulcsfontosságú, hiszen a piaci visszaélések veszélyeztethetik a tőkepiac átlátható működését, és megrendítheti a befektetők bizalmát. Egyebek között a bennfentes információk keletkezése, kezelése és az ügyletkötési tilalmi időszak kérdésében fogalmazta meg gyakorlati elvárásait a jegybank.

Elhunyt Görgey Gábor Kossuth-díjas író, költő, színműíró, műfordító, egykori kulturális miniszter. Hosszas betegség után, 92 éves korában érte a halál. Első drámája, a Komámasszony, hol a stukker? rögtön nagy sikert aratott, külföldön is sokfelé bemutatták. Komoly színházi és közéleti szerepet is vállalt. Dolgozott újságíróként, ő volt a magyar sajtó első tévékritikusa. Rendezett is, saját drámáit is színre vitte néhányszor. 1994-ben lett a Magyar Televízió művészeti vezetője. 2002-ben a Medgyessy-kormány kulturális minisztere volt. Részt vett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia megalapításában, a Magyar PEN Club alelnöke, majd 2001-től elnöke volt. 2017-ben Radnóti Miklós antirasszista díjat, egy évre rá Prima Primissima díjat kapott. Görgey Gábor az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tartja.