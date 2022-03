Gyorsulhatnak az események Ukrajnában - a nap hírei

Szigorúbb szankciókat sürgettek Oroszországgal szemben és azonnal megkezdenék a tárgyalásokat Ukrajna EU tagjelölti státuszának megadásáról az Európai Parlament képviselői. A rendkívüli ülésen a testület felvetette egy békekonferencia megrendezésének gondolatát is. Az Európai Parlament szerint Ukrajnát minél előbb el kellene látni védelmi fegyverekkel. A javasolt újabb büntetőintézkedések között szerepel a legfontosabb orosz exporttermékek, így a kőolaj és a földgáz uniós behozatala. A parlament szerint Fehéroroszországot is ki kellene zárni a SWIFT rendszerből. A képviselők felkérik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak további sürgősségi humanitárius segítséget Ukrajnának.

Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát – jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismét Magyarország támogatásáról biztosította az Oroszország által megtámadott Ukrajnát. A tárcavezető kifejtette: a kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely hozzájárul az ukrajnai békéhez. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban már kérte országa felvételét az európai közösségbe. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke akkor azt mondta, hogy idővel ez bekövetkezik.

A szövetségesekkel közösen Magyarország képes a biztonságának és békéjének megőrzésére - hangsúlyozta videonyilatkozatában a kormányfő. Orbán Viktor szerint emellett meg kell védeni a magyar gazdaságot is, fékezni kell az energiaárak emelkedését. A miniszterelnök megismételte: Magyarország nem sodródhat bele egy fegyveres konfliktusba, ki kell maradni az orosz-ukrán háborúból. Orbán Viktor köszönetét fejezte ki azért, hogy az elmúlt napokban "egy emberként mozdult meg az ország" és segített a bajbajutottakon.

Az ukrajnai háború miatt az inflációs kockázatok növekedésére és a gazdasági növekedés lassulására számít a jegybank alelnöke. Virág Barnabás az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy a jegybank készen áll a beavatkozásra a piacok stabilitásának megőrzésére. Hozzátette, hogy az infláció ellen a jegybank a kamatemelési ciklus folytatásával avatkozik be, emellett a költségvetési konszolidáció is elindult. Beszélt arról is, hogy rendkívüli helyzetben az aranynak stratégiai szerepe van. Kedden újabb történelmi mélypontra gyengült a forint.

Találat érte a kijevi tévétornyot, néhány órával azután, hogy az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy az ukrán fővárosban lévő kommunikációs és hírszerzési célpontokat fogják támadni. Az eddigi jelentések szerint a támadásnak legkevesebb öt civil áldozata van. Több ukrán tévé adása megszakadt. Az ukrán védelmi miniszter attól tart, hogy az oroszok álhírekkel árasztják el Ukrajnát. Közben betiltotta a kormánykritikus orosz Eho Moszkvi rádióállomás és az ellenzéki Dozsgy online televízió adását az orosz távközlési felügyelet.

Értesülések szerint szerdán tarthatják az ukrán-orosz tárgyalások második fordulóját, az elsőhöz hasonlóan Fehéroroszországban. Az első forduló hétfőn volt, a résztvevők utóbb csak annyit közöltek, hogy azonosították azokat a pontokat, amelyekről folytathatják a megbeszéléseket. Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy érdemi tárgyalások csak akkor lehetnek, ha Oroszország leállítja az ukrán városok bombázását. Emellett repüléstilalmi övezet bevezetésére sürgette a NATO-tagállamokat.

Az ukrán hatóságok szerint már fehérorosz csapatok is részt vesznek az Ukrajna elleni háborúban. A hivatalos közlés szerint a Kijevtől északra fekvő Csernyihivi járásban jelentek meg a belorusz egységek, amelyek Grad rakétavetőket is vittek magukkal. Közben hatalmas orosz páncélos konvoj ért Kijev közelébe. A korábbi műholdfelvételek mintegy 64 kilométeres menetoszlopról számoltak be, amely több száz páncélozott járművet, harckocsit, vontatott tüzérséget és logisztikai támogató járművet tartalmazott.

Oroszország bűncselekményei óráról órára tornyosulnak Ukrajnában- jelentette ki az amerikai külügyminiszter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tavaszi ülésszakához intézett videóüzenetében. Antony Blinken az elkövetők felelősségre vonását sürgette. Antony Blinken beszéde az Egyesült Államok visszatértét is jelezte a Genfben működő testületbe, amelyből Donald Trump akkori elnök léptette ki az országot 2018-ban azzal az indoklással, hogy elfogult Izraellel szemben.

London humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának és készen áll jelentős számú ukrajnai menekült befogadására is – erősítette meg varsói látogatása után a brit kormányfő. Boris Johnson a lengyel miniszterelnökkel tartott tárgyalás után úgy vélte: Moszkva alábecsülte az ukránok és a nyugati világ elszántságát is, amikor elindította az ukrajnai hadműveletet. Boris Johnson véleménye szerint az ukrajnai konfliktus Vlagyimir Putyin vereségével zárul majd.

Hivatalosan is az ellenzéki pártok köztársasági-elnökjelöltje lett Róna Péter, miután leadták a szükséges aláírásokat. Az érintett pártok úgy fogalmaznak: elvárják, hogy a március 10-i szavazás előtt engedjék beszélni a parlamentben Róna Pétert. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja hétfőn adta le a Novák Katalin államfői jelöléséhez szükséges aláírásokat az Országgyűlésnek. Áder János jelenlegi köztársasági elnök második államfői mandátuma 2022. május 10-én jár le.

Franciaországban Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés államfőjelöltje és jobboldali riválisa, Eric Zemmour is megszerezte az elegendő támogatói aláírást a hivatalos jelöltséghez. A legtöbb aláírással a jobbközép Köztársaságiak elnökjelöltje, Valérie Pécresse rendelkezik Emmanuel Macron államfő előtt, aki még mindig nem jelentette be hivatalosan, hogy újra indul az elnöki székért.