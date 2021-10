A fáklyás emlékmenettel és a Bem téri megemlékezéssel elkezdődtek az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények Budapesten. Szombaton rendhagyó helyszínen rendezik meg az idei október 23-i ünnepséget. Orbán Viktor miniszterelnök az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út találkozásánál mondja el a rendezvények központi elemének számító ünnepi beszédét fél négykor. Az ellenzéki párotok délután 4 órától tartják közös rendezvényüket az Andrássy út és Dózsa György út sarkán. Az október 23-i megemlékezések, illetve rendezvények miatt lezárásokra kell készülni Budapest belvárosában.

Szombaton a legtöbb bolt zárva lesz, az október 23-i nemzeti ünnep miatt. Mint minden ünnepnapon, most is változik a boltok nyitvatartása. A nagyobb üzletláncokban, és a kisebb üzletekben is arra lehet készülni, hogy vasárnap a megszokott nyitvatartási rend lesz érvényben, szombatra azonban bezárnak. Kivételként nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a virágboltok és néhány vendéglátóhely is.

Az elmúlt 24 órában 24 koronavírusos beteg halt meg, 2548 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. Több mint 100-zal nőtt a kórházban lévő koronavírusos betegek száma, jelenleg 1233 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti 19 és fél ezret. Az orvosi kamara azt kéri, hogy tömegrendezvényeken csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vegyenek részt, maszkban. A Kamara elnöksége közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a koronavírus agresszív, súlyos szövődményeket okozó változata gyorsan terjed.

Az államháztartás központi alrendszere 2292 milliárd forint hiánnyal zárta az év első kilenc hónapját, ez alacsonyabb a tavalyinál, de valamivel több a tervezettnél. A Pénzügyminisztérium adatai szerint a központi alrendszer bevételei szeptember végéig 10,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, a kiadások 9,3 százalékkal nőttek.

Kartellezés miatt rekordösszegű, 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a Nitrogénművekre és vállalataira a Gazdasági Versenyhivatal. A GVH közleménye szerint a Nitrogénművek Vegyipari Zrt., illetve a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó műtrágyagyártó- és forgalmazó vállalkozások jogsértő módon meghatározták viszonteladóik számára a termékeik végfelhasználói árait, sőt azt is, hogy mely vevők felé értékesíthetik tovább azokat. A Nitrogénművek jelezte, hogy bíróságon támadja meg a versenyhivatal döntését.

Megkezdődik az első teljesen elektromos jármű magyarországi sorozatgyártása Kecskeméten. A külgazdasági és külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy ezzel a magyar autóipar mérföldkőhöz érkezett. Szijjártó Péter elmondta: a megközelítőleg 50 milliárd forintos beruházás, amelyhez az állam 15 milliárd forint támogatást nyújtott, 4400 munkahely megtartását teszi lehetővé, és több száz újat hoz létre a Mercedes-gyárban.

Földkábelekre cserélte a légvezetékeket Mátraszentimre és Mátrakeresztes között az MVM Émász. A következő időszakban a Mátraháza–Kékestető és a Parád–Parádsasvár nyomvonalon folytatódik a munka. A társaság közleménye szerint a kábelesítés elsődleges célja a fogyasztók zavartalan villamosenergia-ellátásának biztosítása és a települések közötti hálózaton fellépő üzemzavarok számának csökkentése, emellett pedig a környezetre gyakorolt hatása is jelentős.

A visegrádi országok felsőoktatási képesítéseinek kölcsönös elismeréséről írtak alá szándéknyilatkozatot az országok képviselői Győrben. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a V4-es felsőoktatási csúcstalálkozón azt mondta, a felsőoktatás terén a visegrádi országok között jó az együttműködés, de ezt még lehetne fejleszteni. Ennek érdekében a magyar V4-elnökség ideje alatt célkitűzés, hogy az egyetemek kapcsolatait erősítsék.

Zárónyilatkozatot fogadtak el az uniós tagországok vezetői a megemelkedett energiaárak kezeléséről, a koronavírus-járvány európai helyzetéről és az uniós klímavédelmi célkitűzésekről. Közölték, hogy a beoltottak számának növelése érdekében fokozni kell az oltási kedvet és az oltóanyagokkal kapcsolatos félretájékoztatás elleni küzdelmet, különösen a közösségi médiában. Az Európai Unió tagállamainak vezetői állva tapsolva búcsúztatták brüsszeli csúcstalálkozójukon a 16 év kormányzás után visszavonuló Angela Merkel német kancellárt.

Meghalt Mádl Dalma. Mádl Ferenc néhai államfő özvegye 89. éves volt. Mádl Ferenc köztársasági elnöksége idején, 2000 és 2005 között számos jószolgálati és jótékonysági kezdeményezésben vett részt, majd e tevékenységét férje mandátumának lejárta után is folytatta. Haláláig a Katolikus Karitász jószolgálati nagyköveteként is tevékenykedett. Munkásságát 2005-ben Polgári Magyarországért díjjal, 2012-ben Magyar Szabadságért díjjal ismerték el.