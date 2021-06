Benkő Tibor a térség béketeremtőjeként látná szívesen Magyarországot - a nap hírei

Újabb 17 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon és 117 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 591 beteget ápolnak kórházban. Az aktív fertőzöttek száma 58 ezer alatt van. A járvány kezdete óta már több mint 806 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 883 ember halt meg a betegségben. Eddig 5 millió 278 ezer ember kapta meg legalább az első védőoltását.

Magyarországon is lehetővé válik, hogy az elsőtől eltérő vakcinát kapjon második oltásra az, akinél ezt orvosa indokoltnak tartja – jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján nem tartotta kizártnak, hogy szükség lesz harmadik oltásra is. Megerősítette, hogy a harmadik hullám lecsengett, de a vírus még mindig jelen van.

Újabb járványügyi enyhítés lép életbe a jövő héten Magyarországon. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte: hétfőtől már falunapot is lehet tartani, és a koronavírus ellen védett ember felügyelete alatt kiskorúak is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvényeken.

Az idén a koronavírus-járvány ellen küzdő kutatóknak, orvosoknak, valamint a szellemitulajdon-védelem terén kiemelkedően teljesítő szakembereknek ítélték oda a Jedlik Ányos-díjat. Elismerésben részesült Fekete Andrea gyermekgyógyász, Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, Dékány Imre egyetemi tanár, Kotschy András gyógyszerkutató és Szecskay András ügyvéd.

Elfogadta a jövő évi adótörvény-változásokat az országgyűlés. Egyebek között 15 százalékra mérséklődik a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás beépül az adóba. Egyszerűsödnek az egyéni vállalkozók átalányadózási szabályai. A társaságiadó-törvénybe beépül az adóelkerülést célzó uniós direktíva, és a jogszabály bevezeti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó szabályokat. Az ilyen alapítvány mentesül a társasági adó fizetése alól, bizonyos bevétele után.

Elfogadta a tartásdíjak behajtását is könnyítő törvénymódosítást az országgyűlés. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a jogszabály tovább csökkenti a különbséget a gyermekes és gyermektelen háztartások életszínvonala között, és célja az is, hogy javítsa az egyszülős családok életkörülményeit.

A garantált bérminimummal megegyező összeget, 219 ezer forintot kaphatnak a bértámogatásra nem jogosult önfoglalkoztatók – jelentette be az innovációs és technológiai miniszterhelyettes. Schanda Tamás hozzátette: az egyszeri támogatás 100-120 ezer érintett, például fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyítheti meg az újraindulást.

Magyarország teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy támogassa Albániát az európai uniós tagság mielőbbi elnyerésében - mondta a magyar miniszterelnök, miután az albán kormányfővel tárgyalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: tagsági perspektíva nélkül nem lehet szavatolni a kontinens biztonságát politikai és gazdasági szempontból sem.

A köztársasági elnök szerint a magyar honvédség képes az itt élők biztonságát szavatolni. Áder János kiemelte: Magyarország 2024-re eleget tesz annak a kötelezettségnek, hogy a GDP 2 százalékát elérő összeget haderőfejlesztésre fordítsa.

A honvédelmi miniszter szerint Magyarországnak vezető szerepet kell vállalnia a régió békéjének és biztonságának biztosításában egy meghatározó hadsereggel. Benkő Tibor egy háttérbeszélgetésen emlékeztetett: a NATO alapokmánya is kimondja, hogy minden ország köteles olyan haderőt felépíteni, amellyel garantálni tudja saját biztonságát, mivel a katonai szervezet nem minden esetben avatkozik be egy konfliktus esetén.

Új veszélyeket lát Oroszország és Kína szorosabbá váló politikai és katonai együttműködésében a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg egy olasz lapinterjúban úgy fogalmazott: a két hatalom közeledése fenyegeti a szabályokon nyugvó rendet. Hozzátette: az észak-atlanti szövetség nem tekinti Kínát ellenségnek, Oroszországgal kapcsolatban ugyanakkor egyszerre alkalmazza a párbeszédet és az elrettentést.

Megerősítette Ratko Mladić életfogytig tartó szabadságvesztését a hágai nemzetközi bíróság. Az egykori boszniai szerb hadseregparancsnokot 2017-ben ítélték el népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék bűnösnek találta Ratko Mladićot a srebreniacai etnikai tisztogatás ügyében, amelyben a Szerb Köztárasági Hadsereg 1995 júniusában lemészárolt 8700 bosnyák férfit és fiút.

